РФ запустила фейк, що уразила бункер, де перебував заступник Залужного. У ЗСУ відреагували
Російська пропаганда просуває фейк, що під час ракетної атаки 2 січня був уражений бункер, де перебував заступник Головнокомандувача ЗСУ
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал СтратКому ЗСУ.
"Російські пропагандисти активно поширюють “інформацію” про нібито ураження під час ракетного обстрілу Києва бункера, де перебував заступник Головнокомандувача ЗСУ", - розповіли у СтратКомі.
У ЗСУ запевнили, що такі заяви є черговим фейком російської державної пропаганди, що не має нічого спільного з реальністю.
Українцям радять використовувати інформацію з офіційних джерел.
- Уранці 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновані будинки. Сили протиповітряної оборони України знищили 72 з 99 російських ракет: серед них були 10 аеробалістичних ракет типу "Кинджал" та 3 крилаті ракети типу "Калібр".
- Працівники СБУ заблокували вебкамери, які "засвітили" роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ.
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