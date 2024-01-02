РФ запустила фейк, що уразила бункер, де перебував заступник Залужного. У ЗСУ відреагували

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал СтратКому ЗСУ.

"Російські пропагандисти активно поширюють “інформацію” про нібито ураження під час ракетного обстрілу Києва бункера, де перебував заступник Головнокомандувача ЗСУ", - розповіли у СтратКомі.

У ЗСУ запевнили, що такі заяви є черговим фейком російської державної пропаганди, що не має нічого спільного з реальністю.

Українцям радять використовувати інформацію з офіційних джерел.