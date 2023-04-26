Про це повідомив речник ПЦУ митрополит Євсратій (Зоря) в ефірі Еспресо.

Митрополит наголосив, що представники УПЦ МП продовжують фізично перешкоджати роботі комісії з з приймання-передачі держмайна Києво-Печерської Лаври.

"Вони продовжують користуватися майном, на яке не мають жодного права. Більше того, всіляко перешкоджають представникам держави виконувати свої обов'язки. Те, що ми маємо у вигляді рішення суду, дає більше правових інструментів для держави активніше захищати права як майнові, так і власне позицію державну і суспільну", - сказав митрополит.

Речник ПЦУ наголосив, що залучення правоохоронних органів сприятиме роботі комісії та дозволить притягати порушників порядку до відповідальності.