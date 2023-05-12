Про це і не тільки писали світові медіа 12 травня:

The New York Times:

У The New York Times написали статтю про те, що українські військові ризикують життям, щоб вивести зброю з чорного ринку. Ракетні установки, високоточні ракети та інша передова американська зброя вартістю в мільярди доларів дала Україні шанс боротися з Росією перед контрнаступом. Але, якщо хоча б кілька видів зброї опиняться на чорному ринку, а не на полі бою, похмуро спрогнозував український законодавець, "з нами покінчено".

Законодавець Олександра Устінова, колишня антикорупційна активістка, яка зараз стежить за іноземними поставками зброї в Україну, не вірить у поширену контрабанду найдорожчої та найсучаснішої зброї, наданої Сполученими Штатами протягом останнього року.

"У нас люди буквально гинули, тому що речі залишалися позаду, і вони поверталися, щоб отримати їх, і були вбиті», – сказала вона про зусилля українських військових, щоб переконатися, що зброя не була викрадена чи втрачена.

Але у Вашингтоні, незважаючи на кризу державного боргу та зростаючий скептицизм щодо фінансової підтримки України, дедалі скептичніший Конгрес вимагає суворої відповідальності за "кожну зброю, кожну партію боєприпасів, які ми надсилаємо в Україну", як заявив Роб Віттман, республіканець від Вірджинії.

Крім цього американські журналісти написали, що за словами офіційних осіб СЩА, наступ України може стати основою для дипломатії з Росією. Досліджуючи кінцеві результати, помічники Байдена кажуть, що вони відкидають будь-який поштовх до мирних переговорів — у тому числі з боку Китаю — який би заморозив поточні лінії фронту та здобутки Росії.

Запланований контрнаступ України проти Росії затьмарив розмови про можливе врегулювання конфлікту шляхом переговорів, але деякі американські та європейські офіційні особи кажуть, що наступна фаза війни може створити імпульс для дипломатії.

Незрозуміло, як чиновники визначать успіх контрнаступу, який може тривати багато місяців, і як його результат може вплинути на їхній підхід. Думки серед військових стратегів щодо того, чи ймовірно Україна відновить територію після більш ніж року війни, розходяться.

Наразі президент Росії Володимир Путін не виявив жодних ознак бажання піти на поступки чи вступити в змістовний діалог.

The Washington Post:

У The Washington Post написали, що культурний контрнаступ України – поспіх стерти відбиток Росії. Один із найяскравіших прикладів того, як жорстоке вторгнення президента Володимира Путіна дало зворотний результат, деякі українці тепер намагаються стерти Росію — і російську мову — зі своєї культури та ландшафту.

"Україна – це країна, де багато хто, включно з президентом Володимиром Зеленським, виросли з російською мовою як рідною. Але тепер ця мова зникає з суспільного життя і зникає навіть у деяких щоденних приватних розмовах. Російськомовні книжки зникли. Російські музеї змушені були закритися. Вулиці, названі на честь російських пам'яток, поетів і генералів радянської армії, перейменовують. А минулого місяця Зеленський підписав два закони, які зобов’язують громадян України знати українську мову", - пишуть журналісти.

Війна Росії проти України, включаючи бомбардування переважно російськомовних міст, таких як Маріуполь і Харків, лише відштовхнула українців ще далі від російської культури.

CNN:

У CNN написали, що українські сили почали формувати операції для контрнаступу. Про це сказав високопоставлений військовий чиновник США і високопоставлений західний чиновник.

"Формування включає завдання ударів по таких цілях, як склади зброї, командні центри, бронетанкові та артилерійські системи, щоб підготувати поле бою для наступаючих сил. Це стандартна тактика, яку застосовують перед великими комбінованими операціями", — сказано в повідомленні.

За словами високопоставленого американського військового чиновника, ці операції щодо формування поля бою можуть продовжуватися протягом багатьох днів до початку основної частини запланованого українського наступу. Формування операцій також може бути спрямоване на те, щоб заплутати супротивника.

Також у CNN написали, що бос "Вагнера" посилює свою істерику в Інтернеті під час битви за Бахмут. Серед іншого, Пригожин розкрив, очевидно, принизливу для Росії невдачу на полі бою, висвітливши цього тижня те, що російська бригада "втекла" з околиць східного міста Бахмут, що загрожувало його військам оточенням українськими силами.

Раніше цього тижня Пригожин затьмарив святкування Дня перемоги в Росії 9 травня публічною та нецензурною критикою вищого військового керівництва країни.

Крім цього у CNN зазначили, що Євробачення відхилило прохання Зеленського виступити на фіналі конкурсу. Прохання президента України Володимира Зеленського виступити на фіналі пісенного конкурсу Євробачення в суботу в англійському місті Ліверпуль було відхилено телекомпаніями.

У заяві, опублікованій на своєму веб-сайті в четвер, Європейська мовна спілка (EBU), яка є альянсом громадських медіа-організацій, які спостерігають за подією, наголосила на важливості "неполітичного" характеру Євробачення, яке дивляться мільйони людей у світі.

The Guardian:

The Guardian опублікували інтерв’ю з відомим українським істориком Сергієм Плохієм, яке назвали: "Це може бути не остання глава Російської імперії, але важлива". Історія є зброєю в цій війні. Виправдання Володимиром Путіним своєї агресії проти України корениться в його (спотвореному та помилковому) розумінні минулого. У 2021 році він навіть написав розлоге, неточне есе, в якому виклав свої погляди, під назвою "Про історичну єдність росіян і українців". Плохій почав відчувати себе змушеним боротися з жахливою історією російського президента за допомогою хорошої, надійної власної історії.

BBC:

У BBC написали, що прем’єр Великої Британії Ріші Сунак просить дозволити президенту Зеленському виступити на Євробаченні. Ріші Сунак розчарований тим, що президенту не дозволили виступити на цьогорічному Євробаченні, заявив його речник.

Організатори, Європейська мовна спілка (EBU), кажуть, що це порушить її політичну неупередженість. Але у Даунінг-стріт кажуть, що пану Зеленському було б "доречно" виступити з огляду на вторгнення Росії в його країну.

Лідер лейбористів сер Кейр Стармер також закликає дозволити українському лідеру виступити з промовою.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти написали, що суперечка щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України розколює Євросоюз. Німеччина та Франція різко критикують рішення про ембарго на імпорт сільськогосподарської продукції з України, а також компромісні дії Єврокомісії. Під час кулуарних переговорів у Брюсселі поляків звинувачують у лицемірстві.