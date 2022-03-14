РНБО та президент зможуть встановлювати заборону проведення виборів та референдумів на тимчасово окупованих територіях - у Раду внесли законопроєкт

Про це повідомила пресслужба партії "Слуга Народу".



Таке рішення РНБО буде вводити в дію указом президента.

"Визнання територій тимчасово окупованими матиме наслідком встановлення на них спеціального правового режиму, який передбачає, зокрема, заборону на проведення на них виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцевих і будь-яких інших референдумів та невизнання Україною іх наслідків в разі іх проведення окупаційною владою", - розповіла заступник голови Комітету парламенту з питань правової політики Ольга Совгиря.

Крім цього, РНБО матиме повноваження запроваджувати додаткові заходи з метою деокупації цих територій, перешкоджання встановлення на них окупаційної влади і використання їх для подальшого наступу російських військ.



