Робота української енергосистеми в ізольованому режимі може загрожувати енергетичній безпеці, – експерт

Про це експертка з економічних питань Ольга Кошарна розповіла у програмі "Про Гроші" в ефірі Еспресо.TV.



"При обмежених енергоресурсах і істерії зі сторони Білорусі (а Лукашенко явно не самостійний у прийнятті рішень) це буде дуже ризикована ситуація. Нас можуть просто назад не приєднати. І як ми витягнемо до літнього сезону – неясно… Вважаю, що це велика загроза енергетичній безпеці України", – сказала вона.



На думку Ольги Кошарної, зараз Україна погано підготовлена до опалювального сезону, оскільки не накопичила достатню кількість вугілля. Це створює ризик для енергетичної безпеки в умовах роботи в ізольованому режимі.



"Є ризик в умовах військового напруження і заяв Лукашенка, що нас можуть назад не приєднати", – наголосила експертка.



"Зовсім нещодавно ми отримували від Білорусі та Словаччини аварійну допомогу… У нас дуже незбалансована енергосистема при дефіциті маневрених потужностей і енергоресурсів, зокрема вугілля”, – вказала Ольга Кошарна.

Нагадаємо, Україна майже впритул підійшла до від’єднання від російської та білоруської енергетичних систем, аби інтегруватися в енергосистему Європи. Для такого кроку українська енергосистема повинна провести тестування – роботу в ізольованому від Білорусі та РФ режимі. Таке тестування Україна повинна провести в літній та зимовий сезони. Ізольований режим у зимовий період запланований на другу половину лютого.

У той же час президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива і електроенергії в Україну.