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Родина заступника голови СБУ Горбенка володіє нерухомістю та автомобілями вартістю у понад $1 млн, - Bihus.info

17 січня, 2022 понедiлок
21:45
Суспільство

Журналісти проєкту Bihus.Info повідомляють про те, що родина Володимира Горбенка, заступника голови Служби безпеки України, володіє нерухомістю і автомобілями загальною вартістю у понад $1 млн

Про це повідомляє Bihus.Info.

"Минулого року НАЗК, перевіряючи декларації Володимира Горбенка, виявило недостовірні відомості. Заступник голови СБУ не вказав вартість двох будинків, двох земельних ділянок та автівки. Згодом результат перевірки направили до НАБУ, однак там складу злочину не знайшли. Втім, ця перевірка підштовхнула журналістів провести власну", - йдеться у повідомленні.

Горбенко працював в СБУ з 1994 по 2012 рік. У 2019 році він повернувся до служби, і його призначили на посаду заступника голови СБУ. Згідно з даними розслідувачів, Горбенко володіє маєтком у Броварському районі площею у майже 400 м.кв., земельну ділянку під який подарувала його мати у 2011 році. Сам будинок з'явився у 2020 році, за оцінками журналістів, зараз він може коштувати від $350 тис.

На запит Bihus.Info Горбенко відповів, що у цьому маєтку зараз проживає його матір із родиною. Вона займається підприємницькою діяльністю і має можливість самостійно придбати нерухомість. Сам Горбенко розглядає земельну ділянку у подарунок як майбутній спадок.

Матері співробітника СБУ 67 років, вона зареєстрована як ФОП з видами діяльності "роздрібна торгівля одягом та взуттям". І за майже останніх 10 років, згідно з даними розслідувачів, заробила 6,5 млн грн.

Журналісти зазначають, що вона в 2021 році стала власницею квартири площею у 60 м. кв. у центрі Києва (вартість такої квартири стартує від $200 тис.), а також двох паркомісць у житловому комплексі на лівому березі Києва.



"Родина Горбенків володіє ще одним будинком у приватному секторі Києва. Будинок і земля під ним записані на дружину Вікторію. Власницею землі жінка стала у 2011 році, а будинок ввели в експлуатацію у 2020-му. Ринкова ціна такого об'єкту зараз стартує з позначки у $250 тис.", - йдеться у повідомленні.

Дружина Горбенка є співвласницею компанії, яка займається оптовою торгівлею напоїв, однак інформація про дохід з неї не вказана у декларації жінки. Згідно з декларацією, офіційно дружина співробітника СБУ отримує дохід від АТ "Укрексімбанк", за 2020 рік річна сума зарплати становила 263 тис. грн.

"Старший син працівника СБУ Євген Горбенко володіє квартирою у Одесі, у житловому комплексі, що розташовано практично на березі моря. Ціна квартири там починається від $100 тис.", - зазначають журналісти. 

В СБУ повідомили, що кошти на нерухомість для сина Горбенко дав із заощаджень, які зробив у період з 2012 по 2019 роки, коли не працював у службі.

"За підрахунком журналістів загальна вартість нерухомості, якою володіє родина Володимира Горбенка, нині може коштувати мінімум $930 тис. Ще приблизно $150 тис. коштує родинний автопарк. Так, наприклад, вже згадана матір Горбенка користується Toyota Land Cruiser 2020 року і вартість такого авто нині сягає $50 тис.", - повідомили журналісти.


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