Рок-гурт KISS відіграв свій останній живий концерт

Про це пише The Washington Post.

Під час виходу на біс поточний склад гурту - засновники Пол Стенлі та Джин Сіммонс, а також гітарист Томмі Тайєр і барабанщик Ерік Сінгер - покинули сцену, щоб показати свої цифрові аватари. І віртуальний Kiss почав виконувати пісню "God Gave Rock and Roll to You".

Аватари були створені компанією зі спецефектів Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic у партнерстві з Pophouse Entertainment Group, співзасновником останньої з яких є Бйорн Ульвеус з ABBA. Дві компанії нещодавно об’єдналися для шоу ABBA Voyage у Лондоні, під час якого шанувальники могли відвідати повний концерт шведського гурту - у виконанні їхніх цифрових аватарів.

Генеральний директор Pophouse Entertainment Пер Сундін каже, що ця нова технологія дає змогу KISS продовжувати свою спадщину "вічно". За його словами, гурту не було на сцені під час віртуального виступу, тому що в цьому і полягає суть технології, спрямованої на майбутнє.

"KISS можуть дати концерт у трьох містах однієї ночі на трьох різних континентах", - наголосив Сундін.



Щоб створити свої цифрові аватари, які зображені як свого роду супергеройська версія групи, KISS виступали в костюмах для захоплення руху.

"Ми можемо бути вічно молодими і вирушити у місця, про які навіть не мріяли раніше", - заявив басист KISS Джин Сіммонс.

Наразі учасники гурту не повідомили, чи дадуть наступний концерт у віртуальному форматі.