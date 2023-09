Роковини викрадення Георгія Гонгадзе: у Києві вшанували пам'ять журналіста та медійників, загиблих у війні з Росією

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Валерія Пашко.

Зазначається, що акція була приурочена до 23-х роковин викрадення й жорстокого вбивства Гонгадзе.

Окрім цього, під час події вшанували журналістів, які загинули внаслідок російського вторгнення: 66 медійників стали жертвами, з них 10 - під час виконання своїх професійних обовʼязків.

Організатором акції виступила Премія імені Георгія Гонгадзе у партнерстві з Центром прав людини ZMINA та Інститутом масової інформації.

Серед учасників акції були:

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча, лауреатка Премії Гонгадзе-2021;

Михайло Ткач – журналіст-розслідувач, кореспондент видання "Українська правда", яке заснував Георгій Гонгадзе;

Ольга Сніцарчук – журналістка, телеведуча, ведуча подкасту "Тут-і-тепер: Історія журналістів на війні";

Катерина Дячук – експертка Інституту масової інформації з моніторингу свободи слова, редакторка сайту ІМІ;

Стас Козлюк – журналіст, фотограф і фіксер;

Тетяна Печончик – голова правління Центру прав людини ZMINA;

Тетяна Терен – виконавча директорка Українського ПЕН.

Учасники акції, журналісти й правозахисники згадали про внесок Георгія Гонгадзе у боротьбу проти агресивної зовнішньої політики Росії, яку та вела проти сусідніх країн протягом багатьох століть; про українських та закордонних журналістів, вбитих російськими військами від початку вторгнення на територію України; про злочини та утиски проти громадянських журналістів, які окупаційна російська влада вчиняє в окупованому Криму та на інших тимчасово непідконтрольних Україні територіях.

"В акції "Україна без Кучми", яка стала реакцією на вбивство Георгія Гонгадзе, почало народжуватися українське громадянське суспільство. З тих протестів початку 2000-х виросли два українські Майдани: Помаранчева революція та Революція Гідності. Історія життя та трагічної смерті Георгія Гонгадзе дає важливий урок для всіх нас", - зазначила Мирослава Барчук.

"Свобода слова пригнічується поступово і непомітно, "відкушується" на дрібні шматочки й повертається великими жертвами, іноді ціною життя.Тому не можна відмовлятися від свободи слова, терпіти політичну цензуру чи самоцензуру, як би вони не були вкриті димом війни", - наголосила вона.

"Те, що ми говоримо і пам'ятаємо, це важливо. Це дійсно ключовий момент не тільки для нашого видання, а й в історії країни. Насправді нам, українським журналістам, зараз здається, що від нашої роботи дуже багато залежить саме в це історичний період. Так було завжди й той факт, що ми зараз тут, є свідченням того, що від журналістів завжди залежало дуже багато. 23 роки з нами немає Георгія Гонгадзе, але він є прикладом того, що справедливість і відповідальність перед суспільством набагато сильніші за будь-яку владу і страх перед нею. Вони з нами сьогодні й рухають нас робити правильно і не допустити згортання демократії", - сказав своєю чергою Михайло Ткач.

Також під час акції відбулося відкриття фотовиставки The War Is Not Over Yet про злочини Росії проти медіа та журналістів в Україні після 24 лютого 2022 року. У Києві вона триватиме до 8 жовтня 2023 року. Виставка понад рік мандрує містами України, її вже побачили у Києві, Харкові, Тернополі, Полтаві, Боярці, Вінниці та Одесі.



Довідка



Рештки Георгія Гонгадзе лише 2016 року було поховано на території церкви Миколи Набережного (Поділ, Київ). Це поруч із місцем проведення сьогоднішньої акції.