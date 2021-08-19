"Рома" на останніх хвилинах вирвала перемогу над "Трабзонспором" у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Рома" вийшла вперед лише на початку другого тайму. Півзахисник Лоренцо Пеллегріні відкрив рахунок у зустрічі. Асист віддав колишній гравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян.



"Трабзонспор" відреагував миттєво. Андреас Корнеліус відгукнувся на навісну передачу та головою потужним ударом відправив м'яч у сітку воріт.



Переможну крапку в матчі поставив узбецький форвард Ельдор Шомуродов. Новачок "Роми" підібрав м'яч у штрафному майданчику та пробив по центру воріт - 2:1.

Матч-відповідь відбудеться рівно за тиждень - 26 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі турніру. Українські представники "Колос" і "Ворскла" вже вилетіли зі змагань.

Ліга конференцій



Кваліфікація. Плей-офф



19 серпня

"Трабзонспор" (Туреччина) - "Рома" (Італія) 1:2



Голи: Корнеліус, 64 - Пеллегріні, 55, Шомуродов, 81

19 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій бельгійський "Гент" сенсаційно програв польському "Ракуву".

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