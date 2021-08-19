"Рома" на останніх хвилинах вирвала перемогу над "Трабзонспором" у Лізі конференцій
У матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій італійська "Рома" перемогла турецький "Трабзонспор"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Рома" вийшла вперед лише на початку другого тайму. Півзахисник Лоренцо Пеллегріні відкрив рахунок у зустрічі. Асист віддав колишній гравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян.
"Трабзонспор" відреагував миттєво. Андреас Корнеліус відгукнувся на навісну передачу та головою потужним ударом відправив м'яч у сітку воріт.
Переможну крапку в матчі поставив узбецький форвард Ельдор Шомуродов. Новачок "Роми" підібрав м'яч у штрафному майданчику та пробив по центру воріт - 2:1.
Матч-відповідь відбудеться рівно за тиждень - 26 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі турніру. Українські представники "Колос" і "Ворскла" вже вилетіли зі змагань.
Ліга конференцій
Кваліфікація. Плей-офф
19 серпня
"Трабзонспор" (Туреччина) - "Рома" (Італія) 1:2
Голи: Корнеліус, 64 - Пеллегріні, 55, Шомуродов, 81
- 19 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій бельгійський "Гент" сенсаційно програв польському "Ракуву".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 30.99Продаж 31.36
- Актуальне
- Важливе