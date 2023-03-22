Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Китайському лідеру було дуже цікаво подивитися, як виживає Росія в умовах санкцій, коли від Росії відвернувся весь світ. Китай очікує, що в разі його подальших дій щодо світового лідерства, до світового домінування, він теж може зіткнутися з подібною ситуацією у відносинах між США та колективним Заходом. Сі Цзіньпін приїхав у те місце, яке можна назвати лабораторією для того, щоб Китай отримав необхідний досвід. Вивчав цей досвід й пристосувався до можливого застосування подібного досвіду, якщо аналогічна ситуація виникне з Китаєм, - підкреслив Литвин.

Також співголова українсько-китайської ділової ради додав, що Сі Цзіньпіню потрібно було проробити питання щодо китайських корпорацій, які зможуть замістити Західні бізнес-структури, які пішли з Росії.

"Була заява, яка стосувалася всебічного співробітництва стратегічного характеру між Китаєм та Росією. Обидві сторони відзначили, що відносини між Росією та Китаєм не є військово-політичним союзом, відносини між країнами мають розвивати багатополярний світоустрій. Сторони разом мають наближатися до багатополярного світу, йшлося в заяві", - зауважив Литвин.

20 березня, в Москві відбулася зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним, яка тривала 4,5 години.

21 березня Сі Цзіньпін на зустрічі у Кремлі з Путіним заявив, що "конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", коментуючи війну в Україні.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не обговорював під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем запропонований мирний план президента України Володимира Зеленського











