The New York Times:

Фокусне повідомлення американського видання – несподіваний візит президента США Джо Байдена до України. Зазначається, що Байден здійснив майже 10-годинну поїздку потягом від кордону з Польщею, щоб продемонструвати "непохитну підтримку" своєї адміністрації протягом року від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Лідер США зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів. Детальніше як проходив візит тут.

Сам Джо Байден заявив, що його візит має продемонструвати непохитну відданість у зв'язку з наближенням річниці війни й додав, що Київ "захопив частину його серця". Надалі Байден поїхав до Польщі, де у межах триденної поїздки зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою та лідерами інших союзників НАТО у Східній Європі.

Водночас пропутінські ведучі на російському ТБ намагалися сприймати візит американського лідера до Києва на свою користь. Наприклад, проурядовий аналітик Марков сказав, що Москва проявила великодушність, не здійснивши атаку, поки Байден був у Києві, оскільки його смерть матиме погані наслідки для Росії. Інші російські аналітики зобразили цей візит так, нібито Байден виступає з внутрішньополітичних міркувань і демонструє силу перед тим, як балотуватися на другий термін. Також російські державні медіа швидко використали візит президента Байдена як доказ того, що, за словами Кремля, є проксі-війною Заходу проти Росії.

Натомість лауреат Нобелівської премії миру з Південної Америки попередив, що сильна увага Заходу до вторгнення Росії в Україну ризикує відштовхнути більшу частину решти світу, який має справу з наслідками підвищення цін на енергоносії та продовольство внаслідок війни.

Reuters:

Навіть слабка Росія є проблемою для Європи, пише видання. Майже через рік після того, як Росія вторглася в Україну, важко побачити перемогу Володимира Путіна у своїй війні. Але довговічного миру також не планується. Журналісти аналізують, що Європа, здається, приречена на гонку озброєнь і подальше економічне відокремлення від свого сусіда, яке може затягнутися, навіть якщо російський президент піде. І все-таки додаткові витрати на оборону, втрачений бізнес і відновлення України набагато кращі, ніж перемога Росії.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю, опублікованому в неділю, заявив, що французький лідер Емманюель Макрон витрачає час, розглядаючи будь-який діалог з Росією.

Йдеться і про візит Джо Байдена до Києва, який напередодні річниці війни обіцяє підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. А Зеленський назвав приїзд Байдена "надзвичайно важливим знаком підтримки для всіх українців". Зазначається, що візит відбувся за день до того, як президент РФ Володимир Путін мав виступити з великою промовою, яка, як очікується, викладе цілі Росії на другий рік того, що він тепер називає проксі-війною проти збройної могутності Заходу.

The Washington Post:

Видання також повідомляє про приїзд американського лідера Джо Байдена до Києва. Зазначається, що незважаючи на короткотривалість, візит Байдена, безсумнівно, став однією з найвидатніших президентських поїздок у сучасній історії — він відправився до країни, яка активно воює, але без такої потужної військової присутності США, яка існувала, наприклад, в Іраку чи Афганістані. Крім того, поїздка Байдена відбулася в той момент, коли виникає багато питань щодо тривалості глобальної підтримки України та згуртованості коаліції під проводом США, яка досі забезпечила військовий успіх Києва, а також, як повідомляється, що Китай активно розглядає можливість відправлення військової допомоги Росії.

Разом з тим, зазначається, що американські законодавці закликають посилити підтримку України та надати додаткові інструменти для покарання Росії, оскільки наближається перша річниця її вторгнення в Україну, і виникли нові занепокоєння щодо можливості того, що Китай може готуватися підтримати Росію у військових зусиллях. Деякі більш агресивні члени конгресу готові надати винищувачі, хоча Байден не підтримав цей крок.

The Guardian:

Британське медіа пише про санкційну гру проти Росії та рік гри в котики-мишки. Ранні заяви, що Москва швидко поступиться, виявилися зарозумілими, але Путін також прорахувався. Пропонується аналіз, як обмеження Європи та США вдарили по російській економіці та як змінилася ситуація на сьогодні.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван назвав візит Байдена до Києва "безпрецедентним у наш час" на тій підставі, що це був перший раз, коли президент США відвідав "столицю країни, яка перебуває у стані війни, де військові Сполучених Штатів не контролюють критичну інфраструктуру".

Водночас під час спільного з Володимиром Зеленським виступу Джо Байден нагадав про побоювання майже рік тому, що російські війська після вторгнення можуть швидко взяти українську столицю. Але "Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці підтримують вас, і світ підтримує вас", заявив американський президент. А Володимир Зеленський сказав, що його переговори зі своїм американським колегою Джо Байденом були "дуже плідними".

Війна з Україною буде закінчена, якщо ЄС не знайде спосіб за кілька тижнів прискорити постачання Україні боєприпасів, попередив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель. Він також підтримав заклик Естонії до членів блоку спільно закуповувати зброю, щоб допомогти Києву.

Крім того, український президент заявив, що Україна збереже багатомісячну оборону східного міста Бахмут, але "не за будь-яку ціну і не для всіх".

Король Великою Британії Чарльз III відвідав українських військових, які навчаються у Вілтширі на південному заході Англії. Окрім новобранців, монарх зустрівся з інструкторами з різних країн, у тому числі з Нової Зеландії, Австралії, Канади, Литви, Норвегії, Данії, Нідерландів, Швеції та Фінляндії. Короля супроводжував генерал сер Патрік Сандерс, начальник генерального штабу.

Зеленський попередив, що буде "світова війна", якщо Китай вирішить підтримати Росію у війні проти України. Перед сьогоднішнім візитом до Москви головного дипломата Китаю Ван І Зеленський в інтерв’ю Die Welt сказав, що Київ хотів би, щоб Пекін "був на нашому боці". "Якщо Китай об'єднається з Росією, буде світова війна, і я думаю, що Китай усвідомлює це", – сказав він.

А Кремль підтвердив сьогоднішній візит до Москви головного дипломата Китаю Ван І. Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь сказав Вашингтону не втручатися у відносини з Москвою після того, як державний секретар США Ентоні Блінкен застеріг від надання Пекіном матеріальної підтримки вторгненню Москви до свого сусіда.

Москва назвала відносини Росії з Молдовою "дуже напруженими" і звинуватила її лідерів у "антиросійській" програмі. Президентка Молдови Майя Санду звинуватила Москву в змові з метою повалення керівництва країни, запобігання її вступу в ЄС і використання її у війні проти України.

CNN:

Колишній посол США в Росії Джон Саліван розповів про свій погляд на війну РФ проти України, зауважуючи, що росіяни не вели добросовісних переговорів навіть до вторгнення, то й зараз тим більше не будуть.

Видання також аналізує поїздку головного дипломата Китаю до Росії у той час, як Джо Байден відвідав Україну. Зазначається, що у той час як відносини між США та Китаєм продовжують різко погіршуватися, Китай і Росія настільки близькі, як і раніше, відколи їхні лідери оголосили про "безмежну" дружбу рік тому – частково зумовлені їхньою спільною ворожістю до Сполучених Штатів. І оскільки США та їхні союзники знову підтверджують свою підтримку Україні та посилили військову допомогу, поглиблення партнерства Пекіна з Москвою викликало тривогу в західних столицях.

Президент США Джо Байден вважав, що "для нього було символічно важливо здійснити поїздку в Україну, стояти пліч-о-пліч із президентом Зеленським і презентувати підтримку США" для Києва, особливо напередодні річниці вторгнення Росії. Старша директорка з питань Європи в Раді нацбезпеки Аманда Слоут сказала, що "найголовнішою проблемою є безпека", і що Байден "дуже чітко дав зрозуміти, що він давно хотів поїхати в Україну. Україна займала особливе місце в його серці, в тому числі з часів, коли він був віце-президентом".

За словами радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, президент США Джо Байден був уважно зосереджений на обговоренні найближчих місяців бойових дій, коли він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. На їхніх переговорах йшлося про те, що Салліван назвав "критичним моментом" у війні, коли Росія готується до весняного наступу, а Україна сподівається повернути території, захоплені протягом останніх 12 місяців.

Хоча провідні лідери конгресу ще не висловилися щодо візиту, деякі республіканці в палаті представників критикують поїздку президента Джо Байдена в Україну та його відновлену підтримку захисту України від вторгнення Росії, підриваючи послання Байдена про двопартійну підтримку України.

А проросійські військові блогери та журналісти розкритикували Кремль за те, що він не зміг перешкодити президенту США Джо Байдену відвідати столицю України Київ. Крім того, несподіваний візит Байдена до України ставить на другий план Путіна та викликав гнів і збентеження серед багатьох російських військових експертів-яструбів, посиливши тиск на Володимира Путіна, оскільки російський лідер готується виправдати своє безглузде вторгнення у національному зверненні.

Президент Литви Гітанас Науседа закликає Захід перетнути "червоні лінії" для надсилання необхідної Україні військової допомоги.

Євген Пригожин, голова російської приватної військової компанії Вагнера, визнав "серйозну проблему" з постачанням боєприпасів для своїх військ на тлі публічної суперечки з керівництвом російського оборонного відомства.

Ув'язнений критик Кремля Олексій Навальний і його команда опублікували докладну заяву на своєму веб-сайті, в якій окреслили те, що Навальний назвав своєю політичною платформою, напередодні річниці вторгнення Росії в Україну. Зокрема, він закликає до відновлення національних кордонів, визначених у 1991 році, і до повернення Криму до складу України. Також Навальний закликав виплатити Україні репарації.

BBC:

Видання пише, як візит президента США Джо Байдена тримали у таємниці, зауважуючи, що це була смілива поїздка, майже нечувана для президента США. Офіційні особи Білого дому кажуть про "безпрецедентний у наш час" візит.

Зазначається, що будучи кроком на геополітичній шахівниці, візит Байдена відбувається у дуже критичний момент. Завтра Володимир Путін має зробити серйозну заяву про майбутнє війни.

Міністр оборони України Олексій Резніков натякнув на обіцянку подальшої військової підтримки, порівнявши російське вторгнення з битвою Давида та Голіафа.

Професор міжнародної політики Дублінського університетського коледжу Скотт Лукас каже, що сьогоднішній ранковий візит Байдена до Києва "величезний, він величезний, як політичний театр, а політичний театр важливий у цьому опорі російському вторгненню".

Politico:

Пропонується аналіз того, чому президент США Джо Байден приїхав до Києва саме через рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україні. Як зауважив американський чиновник, "він хотів поїхати минулого року", але це було просто "питання того, щоб зробити це можливим і змусити це працювати з матеріально-технічними міркуваннями та проблемами безпеки".

Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс, реагуючи на несподівану новину про те, що президент Джо Байден прибув до Києва, применшив військову загрозу Росії великій Європі в понеділок як "третьосортну" та розкритикував допомогу адміністрації Україні як "політику без чеків".

Східний фланг НАТО знайшов свій голос, але візит Джо Байдена є нагадуванням, що західні столиці все ще мають вагу, пише видання. Після того, як Росія бомбила свій шлях в Україну, східні члени військового альянсу отримали похвалу за свої далекоглядні попередження. Вони заслужили повагу за те, що швидко спустошили свої запаси зброї для Києва та збільшили витрати на оборону до нових висот. Зараз вони ведуть дискусію про те, як поводитися з Росією.

Gazeta Wyborcza:

Російські пропагандисти стверджують, що РФ дозволила президенту США Джо Байдену відвідати Україну. Також росіяни почули з режимних ЗМІ, що Росія веде оборонну війну проти США, які використовують українську владу та Європу для досягнення своїх цілей.

Польський експерт вважає, що сьогодні Путін уже не впевнений у собі, він боїться удару, який можуть завдати йому його соратники, щоб захистити Російську Федерацію від розпаду після війни.

Водночас колишній голова міністерства закордонних справ і міністерства національної оборони Радослав Сікорський зазначив, що у Києві Байден обіцяє допомогу, підбадьорює українців. У Варшаві він представить доктрину США для нової ери, яка почалася війною в Європі. Це посилить повідомлення про суперництво між автократією та світом демократії. А ще в ній буде послання для наших можновладців.

Видання пише, що неочікуваний візит президента США Джо Байдена до Києва дав українцям надію, що Захід і надалі підтримуватиме їх у війні з Росією. Також польський журналіст зауважує, що дивовижний візит президента США до Києва увійде в історію. Джо Байден не йде слідом попередніх президентів, він явно його перейшов.

Аналітики вважають, що поїздка Байдена є сигналом про те, що підтримка України посилюється. Після неоголошеного візиту до Києва президент США Джо Байден у вівторок і середу відвідає Польщу. Обидві поїздки мають на меті надіслати світові сильний сигнал перед річницею російського вторгнення в Україну. До того ж, завдяки цьому Польща отримує ключову позицію в Європі в обороні від Російської Федерації. З одного боку, це велика жертва і ризик, з іншого боку, це великий шанс, що Польща нарешті обмежить домінування Німеччини та Франції, які постійно прагнуть до союзу з Росією.

Ураїнські активісти на відомому екрані над павільйоном Cepelia у Варшаві купили рекламу, адресовану президенту США. І, до речі, описують, як пересічні українці ставляться до несподіваного візиту президента США до Києва. Протягом трьох днів – з понеділка по середу – на великому рекламному екрані можна буде переглянути кліп на замовлення групи українців у Польщі Euromaidan-Warszawa зі зверненням до Джо Байдена та США погодитися на передачу Україні літаків F-16.

Польське медіа також пише, що генерали натиснули на Пригожина, засновника найманської групи Вагнера. Навіть Кадиров вдарив його ножем у спину. Як зазначається, він мав стати терором Росії та України, але в нього закінчуються люди та боєприпаси. Євген Пригожин потрапив у немилість Кремля.