Росія гірше Третього Рейху. Вбивства, гвалтування та жорстокість є ментальним кодом росіян, - політолог
Політолог Михайло Басараб вважає, що не потрібно порівнювати Росію з гітлерівською Німеччиною, оскільки німецькі нацисти не прирікали всіх на смерть
Таку думку він висловив в етері Еспресо.TV
“Армія є відображенням будь-якого суспільства. І, те що ми бачимо у виконанні російських військових злочинців на окупованих територіях України, є відображенням ментального коду Росії. Їхні дії нам показують, чим насправді є Росія, її культура та світогляд. Це жорстокість, мародерство, гвалтування та ненависть до людського життя. Мені дуже сподобався допис українського філософа Володимира Ярмоленка, де він написав, що сучасна Росія - це квінтесенція смерті.”, - розповів Басараб
Політолог наголосив, що не потрібно порівнювати Росію з гітлерівською Німеччиною. Оскільки, Гітлер воював проти визначених груп етносів, але не для всіх він передрікав смерть.
“Гітлер воював проти певних визначених етносів, але не всім він передрікав смерть. Тобто, когось він хотів знищити, а хтось мав бути рабами та обслуговуючим персоналом Третього Рейху. Росія ж є гіршою, ніж гітлерівська Німеччина. Адже Росія несе смерть як феномен. Вони загрозою людського життя не лише для ворогуючих країн, а й для свого населення. Бо росіяни покидають на полі бою своїх поранених та кидають як гарматне м’ясо своїх солдатів на безглузді завдання.” - додав Басараб
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