Росія хоче напасти на Полтаву, - бразильський футболіст "Ворскли" розповів про передчуття війни

Про це він розказав бразильському виданню UOL Esporte.



Ранжел зізнався, що у нього є друг з пітерського "Зеніта", який підтвердив, що російські війська планують напасти на Полтаву - місто де базується "Ворскла", за яку грає бразилець.



"Ми почали розпитувати українців, чи правда, що може початися війна, але вони кажуть, що нічого не буде. Кажуть, що якщо Росія нападе на Україну, це може спровокувати світову війну, так як втрутяться США. У мене є друг в "Зеніті" (прим. - клуб з Росії), і я запитав у нього, що йдеться з цього приводу в російській пресі. Він сказав мені, що це правда, що на кордоні з Україною є російські солдати, але вони планують напасти на певний регіон, і, на жаль, моє місто знаходиться в ньому. Ми ніколи не знаємо, що може або не може статися", - сказав Лукас Ранжел.

10 січня лівий захисник Андрій Бацула став новим гравцем полтавської "Ворскли".