Росія мобілізувала усі сили, щоб зірвати європейський рух України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сказав, що за кілька тижнів Україна очікує почути рішення ЄС, щодо питання про статус кандидата. Також він подякував світовим лідерам за підтримку і повідомив, що Росія прагне зірвати європейський рух України
Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.
"Маємо розуміти, що Росія зараз мобілізувала усі свої сили, щоб зірвати європейський рух України. І кожен, кожен інструмент, особливо публічні дискусії і заклики мають бути задіяні на повну. Ситуація на фронті не змінилась, маємо певні успіхи у Сєвєродонецьку, але ще рано говорити. Там зараз найжорсткіше", - сказав президент.
За його словами в Україні відновили роботу 50 посольств.Також 2 червня Зеленський виступив із промовою на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC у Братиславі та звернувся до парламенту Люксембургу. Ключове завдання - це акумулювати для України максимальну підтримку, оборонну, фінансову і політичну.
"Кожне звернення призводить до збільшення допомоги для нашої держави. За кілька тижнів ми очікуємо відповідь Європейського союзу щодо питання про статус кандидата для України. Ми дуже очікуємо. Я вдячний усім, хто вже висловився на підтримку нашої держави, на підтримку кандидатства. Зокрема і у відповідь на мої запитання у зверненнях", - додав він.
Окрім цього, президент нагородив відзнаками 223 українських військових.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до влади та народу Люксембургу й закликав якнайшвидше підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
- Володимир Зеленський під час промови на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC представив запропоновану ним фандрейзингову ініціативу United24.
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