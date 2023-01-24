Про це повідомляє ISW.

Експерти вказують на те, що, за оцінками української розвідки, російські війська готуються до наступальної операції навесні або на початку літа 2023 року, що частково підтверджує оцінку ISW про те, що російські війська можуть здійснити вирішальний наступ в найближчі місяці.

Аналізуючи зібрані дані, експерти інституту помітили, що Росія продовжує поглиблювати військові та економічні відносини з Іраном, прагнучи до взаємовигідного ухилення від санкцій.

16 січня в ГУР повідомили, що російський диктатор Володимир Путіна поставив перед новим командувачем угруповання військ в Україні Валерієм Герасимовим завдання захопити Донбас до березня 2023 року.

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