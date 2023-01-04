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Інтерв’ю

Росія на собі має відчути ракетні удари, яких вона завдає по Україні, – політолог Коен

4 січня, 2023 середа
15:54
Статті Аріель Коен

Старший науковий співробітник Атлантичної Ради Аріель Коен в інтерв’ю Володимиру Остапчуку для програми "Spotlight Ukraine" на каналі Еспресо розповів про захист української енергосистеми від російських атак та динаміку війни у ​​2023 році

Росія продовжує бомбити українську енергетику. Як довго можуть тривати атаки і який наступний крок? 

Тисячі людей можуть померти через холодну погоду. Люди можуть помирати в лікарнях, якщо лікарні не отримують електроенергію. Це військові злочини, і я сподіваюся, що ці злочини будуть задокументовані, і зрештою ті, хто відповідальний за руйнування цивільної інфраструктури в Україні, постануть перед правосуддям, міжнародними трибуналами, Міжнародним кримінальним судом у Гаазі чи трибуналами ООН. Я сподіваюсь що в 21 столітті, майже через 80 років після закінчення Другої світової війни, людство засвоїло уроки і не дозволить цим масовим злочинам залишитися безкарними. 

Також це буде можливість для України побудувати сучасну інфраструктуру XXI століття, яка використовуватиме величезний досвід українських інженерів і науковців у сфері ядерної енергетики. Україна є однією з провідних ядерних держав Європи. До повномасштабного вторгнення вона виробляла близько 50% електроенергії з ядерного палива. Україна також зможе видобувати власний природний газ. А також будуть змінені системи українських газопроводів, щоб труби, які йдуть з Норвегії, можна було протягнути в Україну.

 

Скільки часу знадобиться Україні для відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак? І як захистити її від тероризму Кремля в майбутньому?

Перше, що має зробити Україна, це отримати якомога більше протиракетної оборони. Ті ракети, які руйнують енергетичну інфраструктуру, мережу та генеруючі потужності, потрібно збивати. А за удари по українських цілях Росія має сплатити ціну з точки зору рівносильних ударів по території Росії. На жаль, у нас війна, і на війні люди не розуміють гарної мови. Тому ЗСУ мають завдати ударів по території Росії, щоб в якийсь момент Росія сказала “ви знаєте, це того не варте”. Це не обов’язково має бути енергетична інфраструктура Росії. Це можуть бути порти або промислові потужності. Так, ніхто не зацікавлений в ескалації, але в той же час жодна країна не може миритися з тим, що її населення стає мішенню для геноциду, що нагадує нам Голодомор, коли комуністичний режим знищував продовольчі запаси українців. 

 

В одному зі своїх інтерв'ю ви заявили, що наступної весни буде нове протистояння. Отже, які ваші прогнози?  Чи стане 2023 рік вирішальним у війні в Україні?

Кожен рік і кожен місяць є вирішальними. Зараз це стало конкуренцією між будь-яким російським промисловим потенціалом і російським населенням, яке Путін мобілізує, не піклуючись про життя цих людей, а з іншого боку, українськими навичками та спроможністю Заходу забезпечити необхідну зброю для України. Ходять чутки про якусь модель миру чи про те, як би виглядало завершення війни, але я стежу за тим, що говорять росіяни. Росія не бажає вести мирні переговори та визнавати територіальну цілісність України. Росія хоче припинення вогню. Припинення вогню дуже відрізняється від миру. Припинення вогню – це коли ти робиш перерву і починаєш посилювати свою армію, свій військово-промисловий комплекс, щоб через деякий час завдати удару. Україна не повинна бути зацікавлена ​​в припиненні вогню. Вона може бути зацікавлена ​​в мирі, але президенту Зеленському та українському керівництву вирішувати на яких умовах.

Україна
Росія
ООН
Володимир Путін
Володимир Зеленський
ЗСУ
війна з Росією
НАТО
Військові новини
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