Про це йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

"Українська розвідка підтвердила, що вище російське військове керівництво готується до проведення значних військових реформ у новому році. Однак, за оцінками ISW, Росії буде складно швидко – якщо взагалі можливо – здійснити заплановані реформи", - зазначається у звіті.

Американські аналітики нагадали, що заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу України ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив 12 січня, що військове керівництво РФ планує збільшити чисельність війська до 1,5 мільйона та сформувати щонайменше 20 нових військових дивізій у 2023 році.

"Заяви Громова з'явилися наступного дня після того, як міністерство оборони РФ оголосило про масштабну реструктуризацію вищого командного складу російських операцій в Україні", - уточнили в ISW.

За оцінками американських аналітиків, РФ поступово скасовує реформи, запроваджені з 2008 року колишнім міністром оборони Сердюковим (які мали на меті впорядкувати сухопутні війська і перейти до бригадної структури), відновлюючи маневрені дивізії, "але Кремль навряд чи реалізує ці реформи в терміни, які є важливими у рамках війни Росії проти України".

"Реструктуризація вищих командних структур у поєднанні із зусиллями щодо розширення військової бази у 2023 році свідчить про те, що РФ створює умови для довгострокових скоординованих зусиль в Україні. Міністерство оборони Росії також може мати вкрай нереалістичні очікування щодо власної здатності швидко реструктурувати свої сухопутні війська", - йдеться у звіті.

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