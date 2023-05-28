"Росія ніколи не зміниться", - Подоляк

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

"Росія ніколи не зміниться. Вона завжди буде агресивною. Але обов’язкова поразка Росії у війні проти України дасть Європі час для ефективної розбудови загальноєвропейської системи оборони", - зазначив Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, "війна може завершитися цього року, якщо вчасно надійде достатня кількість необхідної зброї". Подоляк уточнив, якого озброєння воїнам Збройних сил України наразі найбільше не вистачає: снарядів, ракет великої дальності, сучасних винищувачів.

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"Будь-який компроміс із Російською Федерацією - це прямий шлях до наступних етапів війни, ескалації, суттєвого посилення ролі глобального тероризму. Головний пункт мирного плану - виведення російських військ з України. Розмова з росіянами почнеться лише після цього", - додав Михайло Подоляк.

"Розмова" з Росією, пояснив він, стане можливим лише за рахунок перемоги над нею на полі бою.

"Російська Федерація отримає розмову про справжні умови закінчення війни виключно на полі бою. І після такої "розмови", запропонованої нашими Збройними Силами, у неї не залишиться вибору", - підсумував Подоляк.