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Війна з Росією: хроніка
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"Росія ніколи не зміниться", - Подоляк

28 травня, 2023 неділя
22:19
Війна з Росією Михайло Подоляк

Україна може завершити війну з РФ вже цього року, але для цього Силам оборони має бути надана "достатня" кількість зброї

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

"Росія ніколи не зміниться. Вона завжди буде агресивною. Але обов’язкова поразка Росії у війні проти України дасть Європі час для ефективної розбудови загальноєвропейської системи оборони", - зазначив Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, "війна може завершитися цього року, якщо вчасно надійде достатня кількість необхідної зброї". Подоляк уточнив, якого озброєння воїнам Збройних сил України наразі найбільше не вистачає: снарядів, ракет великої дальності, сучасних винищувачів.

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"Будь-який компроміс із Російською Федерацією - це прямий шлях до наступних етапів війни, ескалації, суттєвого посилення ролі глобального тероризму. Головний пункт мирного плану - виведення російських військ з України. Розмова з росіянами почнеться лише після цього", - додав Михайло Подоляк.

"Розмова" з Росією, пояснив він, стане можливим лише за рахунок перемоги над нею на полі бою.

"Російська Федерація отримає розмову про справжні умови закінчення війни виключно на полі бою. І після такої "розмови", запропонованої нашими Збройними Силами, у неї не залишиться вибору", - підсумував Подоляк.

  • Станом на ранок 28 травня 2023 року, Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ліквідували 206 600 російських військових.
Італія
ЗСУ
Військові новини
Михайло Подоляк
зброя для України
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