Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у телеграм.

"За 12 червня росіяни вбили одного мирного мешканця Соледара, поранили ще трьох", – зазначив Кириленко.

Він додав, що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

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