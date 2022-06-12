Росія обстріляла Соледар на Донеччині, одна людина загинула, троє поранених
Через російський обстріл у Соледарі на Донеччині 12 червня загинув мирний мешканець, ще троє поранені
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у телеграм.
"За 12 червня росіяни вбили одного мирного мешканця Соледара, поранили ще трьох", – зазначив Кириленко.
Він додав, що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, на Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
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