Росія перехопила ініціативу на більшій частині фронту, - NYT
Останні просування Росії біля Авдіївки та інших міст свідчать про те, що окупанти перехопили ініціативу на багатьох напрямках, використовуючи перевагу в живій силі
Про це пише The New York Times.
Зазначається, що впродовж минулого тижня російські війська здобули невеликі територіальні досягнення на сході України, використовуючи свою чисельну перевагу у виснажливих боях.
Видання припускає, що Росія досягає цього прогресу в критичний для Києва момент: "Внутрішня політична боротьба у Вашингтоні та в Європейському Союзі заблокувала доставку пакетів військової та фінансової допомоги, які, за словами України, їй надзвичайно потрібні, щоб утримати свою лінію проти Росії".
"Наразі ситуація на передовій складна і поступово погіршується. Без американських боєприпасів ми починаємо втрачати територію, яку було важко завойовано цього літа", - заявив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
Натомість The New York Times вважає, що успіхи Росії значною мірою є результатом величезної маси її армії.
"Я б сказав, що девіз їхніх атак - "У нас більше людей, ніж у вас боєприпасів, куль, ракет і снарядів"", - сказав майор Нацгвардії України в Авдіївці.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень. Збройні Сили ліквідували 1040 російських військових та три винищувачі.
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