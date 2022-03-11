"Росія повинна щодня платити за цю війну": Зеленський вимагає від партнерів нових санкцій проти окупанта

Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.



"Вночі окупанти бомбардували взуттєву фабрику, багатоквартирний будинок, дитячий садочок у Дніпрі. За що? Як вони загрожували російській державі? Руйнували житлові будинки у селах Сумської області. Продовжили катувати маріупольців, харківʼян. Обстріляли ракетами Луцьк та Івано-Франківськ. Якщо це продовжується, значить, санкційних пакетів проти Росії недостатньо", - заявив Зеленський.



Він також зазначив, що очікує "вже сьогодні нових санкційних рішень від наших партнерів".

Крім того, глава держави наголосив, що Росія повинна платити за цю страшну війну і платити щоденно.