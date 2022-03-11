"Росія повинна щодня платити за цю війну": Зеленський вимагає від партнерів нових санкцій проти окупанта
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує знищувати мирних мешканців України і цивільну інфраструктуру, а це значить, що введених санкцій недостатньо і потрібні нові
Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.
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