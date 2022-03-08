Росія спробувала висадити десант на Харківщині, частину знищено, інші - втекли на територію РФ, - ОВА
РФ здійснила невдалу спробу висадити десант у Вовчанському районі Харківської області
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
"Російський противник на 3 гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу. 120 осіб хотіли рухатися на місто Харків. Але наші тероборонівці та підрозділи сухопутних військ ЗСУ знищили більшу частину десанту прямо на місці. Решта - втекла на територію Білгородської області Російської Федерації", - написав він.
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