Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Зараз це все символічно – обміни, всі ці навчання, обстріли, які йдуть за територією Тайваню, до території Тайваню з провінції Фуцзянь, це все називається "бити по хвостах". Я вважаю, що весь цей сценарій був обговорений, узгоджений у розмові Байдена й Сі Цзіньпіна – вони дві з половиною години розмовляли за два дні до візиту Пелосі. Я вважаю, Пекіну щось дадуть натомість. Через деякий час ми побачимо, Пекін щось отримає від США, щоб якось налагодити відносини, ми побачимо якесь потепління", - пояснив Фейгін.

Політик переконаний, що Китай не збирається своїм майбутнім розплачуватися за удавані принципи з приводу негайної інтеграції Тайваню.



"Я вважаю, що питання Тайваню буде вирішене коштом російських територій. Навіть ще нічого немає, а Далекому Сходу та Східному Сибіру вже погано. Причому там питання тільки в тому, самі принесуть на блюдечку чи якось іншим способом це відбудеться. Оскільки доля Східного Сибіру й Далекого Сходу, якщо не змінити вектор розвитку Росії, визначена. Тобто там уже все настільки погано, що вже нічого не змінити. Що це означає? По-перше, Китай не збирається своїм майбутнім розплачуватися за удавані принципи з приводу негайної інтеграції Тайваню. "Одна країна – дві системи" – формула, яка у випадку Тайваню житиме ще дуже довго. По-друге, чи може бути розмінною монетою в торгах Росія? Безумовно. Не Україна, а Росія. Адже уявити собі, що раптом Пекін захоче підтримати Москву у війні з Україною просто неможливо. Що вони за це отримають? Ну, добре, вони підтримали Москву. А Москва їм що дає натомість? Віддає Хабаровськ? Тоді можна поговорити. Але що вони можуть дати Пекіну? Нафту й газ? Та вони їх й так постачатимуть. У них виходу немає. Вони все одно будуть з Пекіном цим усім обмінюватися, ще й на шкоду собі, бо іншого способу немає. Вони закрили собі всі можливості", - додав він.

У четвер, 28 липня, лідери США та Китаю провели телефонну розмову

6 серпня міністр закордонних справ Китаю Ван І подякував голові МЗС Росії Сергію Лаврову за позицію щодо Тайваню після скандалу з відвідуванням острова спікеркою палати представників США Ненсі Пелосі

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