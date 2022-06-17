Росія створила на окупованих територіях щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць

Про це повідомляє "Укрінформ".

Постійний представник України при міжнародних організаціях Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявив, що є багато місць де російські злочини не припиняються.

"Є ще багато місць, де злочини не припиняються. На окупованих територіях виявлено щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць. Ми дуже добре знаємо про жахи, які там кояться. І тому ми повинні зупинити розповсюдження Росією цієї в’язниці по всій Україні. Наразі Херсонська та Запорізька області, за словами правозахисників, є одними з лідерів за кількістю викрадень російськими військовими в Україні", - сказав Цимбалюк.

Очільник української місії в ОБСЄ також розповів про випадки катувань, гендерне насильство, викрадення людей. Це стало "частиною російської політики зі зламування волі мешканців окупованих територій України".

11 червня Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя розповів, що доступу ні у кого немає до в'язниці в Оленівці, навпаки окупанти дуже щільно охороняють будь-який звідти витік інформації.

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