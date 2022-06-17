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Росія створила на окупованих територіях щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць

17 червня, 2022 п'ятниця
03:35
війна з Росією Діти у фільтраційних таборах поблизу Маріуполя

Станом на 17 червня на тимчасово окупованих територіях України виявлено щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць

Про це повідомляє "Укрінформ".

Постійний представник України при міжнародних організаціях Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявив, що є багато місць де російські злочини не припиняються.

"Є ще багато місць, де злочини не припиняються. На окупованих територіях виявлено щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць. Ми дуже добре знаємо про жахи, які там кояться. І тому ми повинні зупинити розповсюдження Росією цієї в’язниці по всій Україні. Наразі Херсонська та Запорізька області, за словами правозахисників, є одними з лідерів за кількістю викрадень російськими військовими в Україні", - сказав Цимбалюк.

Очільник української місії в ОБСЄ також розповів про випадки катувань, гендерне насильство, викрадення людей. Це стало "частиною російської політики зі зламування волі мешканців окупованих територій України".

  • 11 червня Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя розповів, що доступу ні у кого немає до в'язниці в Оленівці, навпаки окупанти дуже щільно охороняють будь-який звідти витік інформації.

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Україна
Росія
РФ
злочини
російська агресія
окупанти
Військові новини
фільтраційні табори
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