Росія вбила 52 дитини за 13 днів війни, ніколи не пробачимо цього, - Зеленський

Про це він заявив у своєму зверненні, передає Еспресо.TV.



"Ми не дозволимо нікому в світі ігнорувати страждання і вбивства наших людей і дітей. Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом для мене було - 50. 50 вбитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину - стало 52 дитинки. Ніколи не пробачимо це. І знаю, що ви ніколи це не пробачите окупантам", - сказав президент.



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