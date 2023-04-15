Росія втратила за добу в Україні 460 військових, 4 бронемашини та 3 танки
Від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні понад 181 тис. військових та 3653 танки
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2023 року Російська Федерація втратила:
- особовий склад ‒ близько 181 550 (+460) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3653 (+3) од;
- бойові броньовані машини ‒ 7073 (+4) од;
- артилерійські системи – 2785 (+1) од;
- РСЗВ – 535 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 283 (+0) од;
- літаки – 307 (+0) од;
- гелікоптери – 293 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0);
- крилаті ракети ‒ 911 (+0);
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5646 (+6) од;
- спеціальна техніка ‒ 324 (+3).
Дані уточнюються.
- 15 квітня у зведення Генштабу повідомлялося, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де за минулу добу Сили оборони відбили 56 ворожих атак.
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