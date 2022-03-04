Росія з початку нового вторгнення вбила 331 мирного жителя України, - ООН

Про це повідолмляє Reuters з посиланням на Управління Верховного комісара ООН з прав людини.



Поранено 675 людей. Серед 331 вбитої людини, 19 – діти.



За даними ООН, більшість постраждалих загинули від обстрілів із важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаційних ударів.



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