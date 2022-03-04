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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія з початку нового вторгнення вбила 331 мирного жителя України, - ООН

Росія з початку нового вторгнення вбила 331 мирного жителя України, - ООН

4 березня, 2022 п'ятниця
17:56
війна з Росією обстріл Буча

Організація Об'єднаних Націй повідомила про загибель 331 мирного жителя України внаслідок нового вторгнення РФ

Про це повідолмляє Reuters з посиланням на Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Поранено 675 людей.  Серед 331 вбитої людини, 19 – діти.

За даними ООН, більшість постраждалих загинули від обстрілів із важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаційних ударів.
 

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ООН
жертви
вторгнення в Україну
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