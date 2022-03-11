Росія заблокувала гумкоридори з Ізюму, Маріуполя, Волновахи та кількох точок Київщини, - Верещук

Про це у вечірньому зверненні розповіла міністр з тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Еспресо.TV.

"Гуманітарний коридор з Ізюма не відкрився – російські війська не дотримались режиму припинення вогню обстріляли дорогу між Ізюмом та Лозовою. З Андрійвки та Микуличина на Київщині, яких мали евакуювати у Житомир теж не вдалося вивезти людей, оскільки російські військові зупинили їх на блокпості та розвернули", - зазначила міністр.

З Макарова та Бородянки на Київщини до Житомира також не вдалося провести евакуацію через порушення окупантами режиму припинення вогню. Також не вивезли людей з Волновахи у Покровськ.

"Не вдалося вивезти людей і з Маріуполя у Запоріжжя. Завтра ми знову будемо намагатись це зробити на очах у всієї планети, на очах у політиків і усіх сильних світу цього. Будуть журналісти, будуть священики – вся Україна буде завтра там. Спочатку плануємо завезти туди гуманітарний вантаж, а назад спробуємо евакуювати людей", - додала Ірина Верещук.

Урядовець зазначила, що вдалося вивезти більше 1 тисячі людей з Ворзеля. Вдалося вивезти з Бучі, Гостомеля, з Козаровичів.

"Ззавтра ми знову будемо продовжувати евакуації, відкриваючи нові маршрути. Дякуємо усім за інформацію про проблемні місця. Ми обробляємо її і використовуємо у нашій роботі", - повідомила очільниця МінТОТ.

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