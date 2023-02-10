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Росія завдає ударів по Україні та нарощує наступ, а Молдова викликає російського посла через проліт ракети над її територією. Світові ЗМІ про Україну 10 лютого

Андріана Стахів
10 лютого, 2023 п'ятниця
22:08
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань 10 лютого – Росія знову здійснює масовану ракетну атаку на Україну, а також нарощує наступ на сході, тим часом Молдова викликає російського посла через проліт ракети над її територією

Про це і не тільки світові ЗМІ писали 10 лютого: 

The New York Times:

Росія продовжує нищити і без того зруйновану інфраструктуру України за допомогою безпілотників, ракет і крилатих ракет, пише видання. Масований ракетний удар по Україні відбувся одразу ж наступного дня після того, як президент Володимир Зеленський завершив дводенну поїздку до Європи, щоб швидше отримати підтримку з боку союзників. Росіяни випустили 71 крилату ракету та 7 безпілотників іранського виробництва. "Українські офіційні особи стверджували, що дві російські ракети перетнули повітряний простір Румунії, країни НАТО, хоча Бухарест відхилив цю заяву. Пан Зеленський, який повторив це твердження, засудив напади та використав цей епізод як можливість згуртувати союзників своєї країни", – говорять у NYT.

Тим часом Румунія заявляє, що російська ракета не входила в її повітряний простір, заперечуючи заяву України. У Румунії кажуть, що російська ракета наблизилася в межах 35 км від її кордону, але вона не перетнула його. У НАТО відмовилися коментувати цей інцидент. А міністерство закордонних справ Молдови підтвердило, що ракети пролетіли над її повітряним простором, і повідомило, що викликало російського посла для обговорення інциденту.

Також медіа публікує аналітичний матеріал про перехід війни на новий рівень. "Упродовж більшої частини зими війна в Україні переросла в повільну, але надзвичайно жорстоку боротьбу вздовж нерівної лінії фронту на південному сході завдовжки 600 миль. Тепер і Україна, і Росія готові піти в наступ, – пише NYT. – Росія, побоюючись збільшення поставок зброї із Заходу, йде першою. Використовуючи десятки тисяч нових призовників у надії здобути перемогу над Україною, її війська атакують добре укріплені позиції на сході, на понівечених бомбами полях і через випалені ліси. Вони шукають вразливі місця, сподіваючись використати прогалини та готують основу для того, що, за попередженнями України, може стати найамбітнішою кампанією Москви з початку війни".

Путін запустив масову кампанію помилування для в'язнів, щоб відправити їх на війну в Україні. Такі новобранці стали ключовим компонентом для війни Росії в останні місяці. NYT отримали документ про помилування одного із в'язнів від російської правозахисниці Яни Гельмель. Його персональні дані та строки ув’язнення також збігаються з даними, які містяться в загальнодоступній російській базі правових даних. За її словами, видача таких документів завдала серйозного удару по залишкам законності в Росії, стираючи права жертв злочинів на компенсацію: "Вони можуть убити людину, вони можуть пограбувати, а потім вони можуть піти на війну і вийти на свободу".

The Washington Post:

Молдова заявила, що в п’ятницю російська ракета перетнула її повітряний простір, прямуючи в бік України, і уряд викликав посла Росії. Вона засудила вторгнення і закликала Росію припинити військову агресію проти України. А Путін виступить із високопоставленою промовою перед Федеральними зборами країни 21 лютого.Тим часом президент Франції не виключив відправку винищувачів в Україну через день після візиту Зеленського до Брюсселя.

Міністерство оборони Румунії повідомило, що російська ракета, випущена по Україні, перетнула Молдову та наблизилася до кордону з Румунією, яка є членом НАТО, через що румуни підняли два винищувачі, які проводили навчання під командуванням НАТО.

WP пише також про те, що Пентагон планує відновити дві надсекретні програми в Україні. Якщо таке рішення схвалять, це дозволить американським підрозділам спеціальних операцій залучати українських оперативників для спостереження за переміщеннями російських військ і протидії дезінформації. Проте офіційні особи Конгресу зазначають, що передбачити результат рішення наразі складно, зокрема тому, що думки республіканців розділилися щодо величезних сум, витрачених на Україну.

The Guardian: 

Росія здійснила масштабний ракетний удар по Україні, завдавши ударів низці міст, зокрема по Києву. Атаки були схожі на спробу пробити протиповітряну оборону країни та залякати її союзників. Разом із тим росіяни намагаються прорвати оборону українського війська біля Кремінної. Тим часом Україна офіційно попросила у Нідерландів винищувачі F-16.

У Guardian вважають, що останні масштабні російські ракетні удари були розвідкою для майбутнього наступу. Західні уряди очікують, що Путін розпочне нову спробу захоплення території напередодні річниці свого повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Вбивці та інші злочинці завербовані російськими найманцями на війну в Україну в обмін на свободу. "Анатолій Салмін, засуджений злодій і вбивця, повертається додому з в’язниці на роки раніше запланованого терміну, це його винагорода за те, що він добровольцем брав участь у смертельній місії під час війни Росії в Україні – і потім зміг вижити", – розповідає видання про одного з них. В інтерв’ю Guardian ті, хто знав злочинця, казали, що бояться зіткнутися з чоловіком, який колись тероризував їх рідне місто, а тепер, можливо, став недоторканним через зв’язки з Пригожиним. І таких осіб повертається до російських міст безліч.

Politico: 

Поки Київ готується до наступу, пишуть у виданні, Росія завдає ракетних ударів і нарощує війська під Куп'янськом. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що дві крилаті ракети "калібр" увійшли в повітряний простір Молдови та члена НАТО Румунії, а потім повернули на територію України. Проте Румунія зазначила, що радар зафіксував лише ракету, запущену з російського корабля в Чорному морі, який рухався поблизу її повітряного простору, приблизно за 35 км, але не на її території. Тим часом очільники Харківської, Івано-Франківської, Львівської та Хмельницької областей повідомили про відключення електроенергії через пошкодження.

"Спочатку у президента Франції Макрона та його дружини на середу були інші плани. Вони збиралися провести вечір у театрі, – обговорюють у медіа відвідини Зеленським Франції. – Але коли з Британії почали з'являтися зображення тріумфального прибуття Зеленського до Лондона, тоді урочиста промова у Вестмінстері, а згодом зустріч із королем Карлом III, настрій у Парижі змінився. Раптом стало важливо доправити Зеленського до французької столиці".  Президент Франції хотів, щоб Зеленський приїхав до Парижа для "дипломатичної ініціативи" в річницю вторгнення, сказав радник французького уряду. Проте через можливий російський наступ на початок вторгнення 24 лютого від цієї ідеї довелося відмовитися. 

Чи може Путін перемогти, запитують у Politico. Все залежатиме від того, чи виправить Росія серйозні недоліки в логістиці та координації, зазначають у медіа: "Путін довів, що готовий застосувати страх як зброю у своїй спробі підкорити зухвалу Україну. Його війська атакували мирних жителів, вдавалися до тортур і зґвалтувань. Але перемога оминула його". Путін і його генерали недооцінили український опір, переоцінили можливості своїх власних сил і не змогли передбачити масштаб військової та економічної підтримки, яку Україна отримає від Сполучених Штатів і європейських країн. "Єдина перемога, яку російські війська здобули за кілька місяців, відбулася в січні, коли українці відступили від соледобувного міста Соледар у Донецькій області на сході України", – додають у ЗМІ.

CNN:

Байден відвідає Польщу напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Президент планує відвідати Польщу з 20 по 22 лютого. У Білому домі повідомили, що він зустрінеться з президентом Польщі Дудою та іншими лідерами регіону. Він виступить із промовою напередодні офіційної річниці 24 лютого.

Державний департамент США засуджує атаки Росії на інфраструктуру України. "Це свідомий удар по інфраструктурі, яка дає українцям життя взимку. Сьогодні ще одне нагадування про те, що Росія прагне до повного знищення України", – цитують CNN речника Держдепу.

У виданні наголошують, що російські удари пошкодили енергетичну інфраструктуру в багатьох частинах України. "Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужностей ТЕЦ і 33% ТЕЦ", – говорить Шмигаль.

BBC:

Видання робить акцент на перетині російськими ракетами повітряного простору Молдови. Міністерство оборони Молдови назвало проліт ракети порушенням і викликало для пояснень російського посла. Інцидент стався в день політичної нестабільності в Кишиневі, коли уряд пішов у відставку, наголошують у медіа.

Gazeta Wyborcza:

"Виборча" публікує матеріал з керівником польських рятувальників в Україні, який розповідає про реалії життя українських військових. А також про те, що солдати НАТО не призвичаєні до таких умов: "Солдати НАТО звикли до опалювальних наметів і їдалень". На фронті місце іноземних медиків найчастіше в евакуаційному транспорті або на стабілізаційних пунктах. Їхня робота доволі специфічна, часто рятують бійців безпосередньо з вогню, надають допомогу, стабілізують і готують до транспортування в госпіталь, але самі залишаються з бійцями, які продовжують воювати.

Ще один матеріал видання присвячений результатам візиту Зеленського до Брюсселя. "Євросоюз вже тихо і без офіційного вступу інтегрує Україну", – переконані польські журналісти. 

Також медіа подає коментар міжнародного волейбольного арбітра Войцеха Марошека про неприпустимість участі російських спортсменів у Олімпіаді-2024: Я не уявляю собі, як можна вести матч з росіянами. У Росії мільйони людей насолоджуються спортивними емоціями перед телевізорами. Водночас в Україні гинуть люди, немає світла".

Світ
Україна
Росія
Молдова
війна з Росією
США
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