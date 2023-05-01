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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

Росія знову атакує Україну крилатими ракетами, ЗСУ відповідають посиленою підготовкою контрнаступу, а українські спортсмени бойкотують чемпіонат світу із дзюдо через росіян. Світові ЗМІ про Україну 1 травня

Андріана Стахів
1 травня, 2023 понедiлок
22:00
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

Росія вдруге упродовж трьох днів атакує Україну крилатими ракетами, ЗСУ відповідають посиленою підготовкою контрнаступу, а українські спортсмени бойкотують чемпіонат світу із дзюдо через росіян та білорусів

Про це і не тільки писали світові медіа 1 травня:

The New York Times

Українська армія хоче рухатись вперед, але перепоною стає мокрий ґрунт. Військовослужбовці 43-ї окремої артилерійської бригади мають практично все необхідне для початку очікуваного весняного контрнаступу, пише NYT, але наразі вони ледве просуваються вперед, зупинені не запеклими російськими атаками, а не менш запеклим ворогом: в'язкою багнюкою. "Глибока і чорна, за консистенцією схожа на суміш тіста для печива і мокрого цементу, весняна багнюка є однією з перешкод, яку українським військовим, попри всю їхню винахідливість, важко подолати. Вона заклинює зброю і краде черевики з ніг солдатів. Колеса та протектори крутяться і крутяться, лише заглиблюючи військову техніку в багнюку", – розповідають у виданні.

Уранці понеділка Росія знову обстріляла Україну крилатими ракетами, проте більшість із них збила ППО. Тим часом українські військова посилюють натиск, завдаючи ударів поза лінією фронту. Щонайменше 34 людини, серед яких п'ятеро дітей, були поранені в результаті російських ударів по Павлограду. Сергій Лисак, губернатор Дніпропетровської області, до складу якої входить Павлоград, заявив, що десятки будівель, включаючи школи і житлові будинки, були пошкоджені в результаті ударів, які спричинили масштабну пожежу. Вибухи також відлунювали в небі над столицею України, Києвом, та іншими частинами країни до світанку. Як наголошують у медіа, "ракетний обстріл відбувся в той час, коли українські війська активізували зусилля із завдання ударів по російських цілях за лінією фронту напередодні очікуваної спроби відвоювати втрачені території за підтримки нової потужної зброї, що надійшла від західних союзників".

The Washington Post

У фокусі WP також ракетна атака росіян. Росія націлила на Київ та інші українські міста масивну хвилю ракет вночі, зазначають у виданні. Міністерство оборони Росії заявило, що завдало ударів по об'єктах, які виробляють боєприпаси і зброю для українських військ. Україна заявила, що були уражені житлові райони. "Атака сталася після того, як на вихідних українські війська завдали удару з безпілотника по нафтобазі в окупованому Росією Криму", – у WP підкреслюють, що усі ці події відбуваються на фоні підготовки до контрнаступу.

Атака РФ на Павлоград

The Guardian

Видання публікує відео зі знищеними російськими ракетами будинками у Павлограді та свідченнями очевидців. Тут пошкоджені та зруйновані промислова зона, 19 багатоквартирних будинків та 25 приватних будинків. 

Також Guardian повідомляє, що під час ракетної атаки зазнав удару український склад боєприпасів. Російський удар по українському місту Павлоград став частиною другої хвилі ракетних обстрілів за останні три дні. У п'ятницю 23 людини загинули, коли ракета влучила в житловий будинок у центрі Умані, а в Дніпрі загинули жінка та її донька. У виданні підкреслюють: "У той час, як союзники Києва заявляють, що техніка і нові навчені війська, обіцяні для наступної української кампанії, вже на місці, Москва відродила свою зимову тактику, намагаючись організувати бомбардування далеко за лінією фронту в Україні".

Politico

"Маловідома група, яка рятує Україну" – так називає свій новий матеріал Politico. Блок із 40 країн, який надсилає зброю Києву, здається, зробив неможливе. Тепер настає найскладніше, вважають у медіа: "Міністр оборони Ллойд Остін щомісяця збирає тут, на південному заході Німеччини, керівників оборонних відомств понад 40 країн, і ця багатогодинна зустріч зазвичай закінчується однаково: Селеста Волландер, керівник відділу міжнародної безпеки Пентагону, закликає кожного учасника зачитати, яку зброю його країна готова передати Україні".

Українські спортсмени не братимуть участі у чемпіонаті світу з дзюдо в Катарі наступного тижня, оскільки російській та білоруській командам дозволено виступати під нейтральним прапором. Українці зазначають, що багато із тих спортсменів були учасниками російських збройних сил, які вторглися в Україну: "Більшість команди – це спортсмени, які є діючими військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації, частини армії, яка напала на Україну 24 лютого 2022 року і досі веде жорстоку повномасштабну війну на нашій території".

Ллойд Остін

CNN

Україна заявляє, що їй нічого не відомо про миротворчу місію за участю Ватикану для вирішення конфлікту з Росією. "Президент Зеленський не давав згоди на будь-які подібні обговорення від імені України, – заявив CNN український чиновник, близький до Офісу президента. – Якщо переговори відбуваються, то вони відбуваються без нашого відома і без нашого благословення". Він відкинув будь-яку роль Папи Римського після того, як Папа Франциск у неділю заявив журналістам, що Ватикан є частиною місії, спрямованої на припинення війни в Україні. "Місія зараз триває, але вона ще не є публічною, – сказав він після триденної поїздки до Угорщини.

Тим часом у Бахмуті й далі тривають запеклі бої. "Я можу однозначно підтвердити інформацію про те, що ворог у Бахмуті залишив деякі позиції після наших контратак", –цитує видання речника Східного угруповання Збройних сил України Сергія Череватого. Тим часом росіяни використовують у місті всі можливі сили, аби уразити позиції українських військових.

BBC

Росія здійснила другий досвітній ракетний удар за три дні, повідомляє BBC. Як і решта медіа, видання пов'язує ці удари із підготовкою українського контрнаступу. Найбільш значних руйнувань зазнав Павлоград, розташований приблизно за 70 миль (110 км) від лінії фронту. На фотографіях, розміщених у соціальних мережах, видно сильну пожежу. Одна з мешканок, Ольга Литвиненко, розповіла, що вона одягалася, щоб вийти з дому, коли "вибуховою хвилею вибило обидві двері".

Не оминають увагою у ЗМІ й вибух, через який зійшов з рейок вантажний потяг у Росії. Місцевий губернатор Олександр Богомаз заявив, що вибуховий пристрій спрацював на перегоні Брянськ-Унеча, за 60 км від України. Диверсія сталася в той час, коли Росія випустила ракети по Україні, здійснивши другий досвітній удар за останні три дні, наголошують у BBC.

Gazeta Wyborcza

Якщо російська ракета пролетіла 400 км над польською територією, а служби не могли знайти її протягом п'яти місяців, то ми маємо гігантський скандал, який підриває безпеку Польщі. Уряд "Права і справедливості" просто зобов'язаний терміново відповісти на низку запитань, переконані у "Виборчій". "14 жовтня глава Міністерства оборони Маріуш Блащак заявив, що "завдяки зусиллям уряду "Права і справедливості" наше небо в безпеці". Місяць потому, під час російських бомбардувань України, ракета влучила в зерносховище в Пшеводово, в результаті чого загинуло двоє людей. Виявилося, що всупереч словам Блащака, Польща не здатна захистити себе від ракет, що летять зі сходу", – підкреслюють у виданні. У медіа ставлять багато запитань. Чому пошуки ракети були припинені? Як об'єкт вторгся в польський повітряний простір? Хто його виявив? Оператори польських радіолокаційних станцій? Літаки раннього попередження НАТО, які кружляли над Польщею? Які рішення були прийняті в той момент?  

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