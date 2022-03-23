Росіяни активізували план військових провокацій: повідомляють про обстріли російських міст поблизу українського кордону, щоб звинувати ЗСУ, - РНБО

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.



Попередньо стало відомо, що пропутінські пропагандистські ЗМІ з посиланням на керівництво Бєлгородської області повідомили про те, що сьогодні "в селах Журавльовка та Нехотєєвка запроваджено режим надзвичайного стану в зв’язку з вибухами снарядів, що прилетіли з боку України".

За словами росіян, "є постраждалі, яким надається допомога".



"В умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну, російська влада готує сценарій, що передбачає обстріли російських міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових", - повідомляло раніше РНБО.



За інформацією Ради національної безпеки і оборони України, такі провокації за задумом російських окупантів мають стати приводом для оголошення загальної мобілізації на території Російській федерації.



"З урахуванням дій російської армії в Україні, провокації в російських містах супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення з метою створення "красивої картинки", - інформує РНБО.





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