Росіяни активізували план військових провокацій: повідомляють про обстріли російських міст поблизу українського кордону, щоб звинувати ЗСУ, - РНБО
Російські окупанти почали активізацію плану військових провокацій: повідомляють про обстріли російських міст поблизу українського кордону, щоб звинувати ЗСУ
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Попередньо стало відомо, що пропутінські пропагандистські ЗМІ з посиланням на керівництво Бєлгородської області повідомили про те, що сьогодні "в селах Журавльовка та Нехотєєвка запроваджено режим надзвичайного стану в зв’язку з вибухами снарядів, що прилетіли з боку України".
За словами росіян, "є постраждалі, яким надається допомога".
"В умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну, російська влада готує сценарій, що передбачає обстріли російських міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових", - повідомляло раніше РНБО.
За інформацією Ради національної безпеки і оборони України, такі провокації за задумом російських окупантів мають стати приводом для оголошення загальної мобілізації на території Російській федерації.
"З урахуванням дій російської армії в Україні, провокації в російських містах супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення з метою створення "красивої картинки", - інформує РНБО.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.39Продаж 33.18
- Актуальне
- Важливе