"Росіяни бояться партизан": У Центрі нацспротиву розповіли, як окупанти ховаються за спинами цивільних

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупаційні війська обрали стратегію розміщення особового складу серед цивільного населення. Боячись диверсій збоку наших партизан, росіяни ховаються за спинами цивільних. Також, окупанти розміщують обладнання та військову техніку у дворах житлових кварталів, поруч з дитячими майданчиками. Та навіть так, росіянам не вдасться сховатися від нашого підпілля. Настане момент і час й кожен заплатить справедливу ціну за вторгнення на нашу землю", - йдеться у матеріалі.