"Росіяни бояться партизан": У Центрі нацспротиву розповіли, як окупанти ховаються за спинами цивільних
На окупованих територіях російські військові постійно розміщуються в густонаселених районах, аби сховатись від партизанів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупаційні війська обрали стратегію розміщення особового складу серед цивільного населення. Боячись диверсій збоку наших партизан, росіяни ховаються за спинами цивільних. Також, окупанти розміщують обладнання та військову техніку у дворах житлових кварталів, поруч з дитячими майданчиками. Та навіть так, росіянам не вдасться сховатися від нашого підпілля. Настане момент і час й кожен заплатить справедливу ціну за вторгнення на нашу землю", - йдеться у матеріалі.
- Втрати російської армії можуть становити до 2 тис. військових на кожен 100 ярдів (91 метр), зайнятих внаслідок наступу на Сході України.
- 16 лютого повідомлялось, що жителі тимчасово окупованого Маріуполя змушені допомагати російським військовим. А на Луганщині росіяни змушують медичну систему працювати на армію.
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