Росіяни не змогли увійти в Новотошківське, тому вбивають мирних жителів області, бо їм несила прорвати оборону ЗСУ, - голова Луганської ОВА

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Телеграм.



"Росіяни не змогли увійти в Новотошківське, зате обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та будинки в Лисичанську. Ворог безуспішно намагається прорвати оборону Збройних сил України, тому зі зброї далекого бою вбиває мирне населення та руйнує домівки", – написав Гайдай.



Досі не вдалося встановити кількість пошкоджених багатоповерхових будинків у Сєвєродонецьку за вчора: руйнування фіксуються навіть в тих кварталах, де не було займань. Вночі пожежники впоралися зі стихією після займання даху лікарні в Сєвєродонецьку.



Будинки і господарчі споруди зруйновані й в Лисичанську. Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці.



"Ворогу не вдаються наступальні плани, як от учора під Новотошківським, тому він знов б’є по мирному населенню", – зазначає Гайдай.



На лінії фронту загалом відбито дев’ять атак ворога: знищено 6 танків, 5 одиниць броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки, 4 артилерійські системи.

Нагадаємо, 6 квітня російські окупанти вкотре здіснили артилерійський обстріл житлового кварталу Сєвєродонецька, палають 10 багатоповерхівок, є жертви.

На Луганщині російське командування стягує техніку, за кілька днів очікується наступ.