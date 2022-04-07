Росіяни не змогли увійти в Новотошківське, тому вбивають мирних жителів області, бо їм несила прорвати оборону ЗСУ, - голова Луганської ОВА
Окупантам не вдається прорвати оборону, тому вони гатять по житловим кварталам та мирному населенню
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Телеграм.
"Росіяни не змогли увійти в Новотошківське, зате обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та будинки в Лисичанську. Ворог безуспішно намагається прорвати оборону Збройних сил України, тому зі зброї далекого бою вбиває мирне населення та руйнує домівки", – написав Гайдай.
Досі не вдалося встановити кількість пошкоджених багатоповерхових будинків у Сєвєродонецьку за вчора: руйнування фіксуються навіть в тих кварталах, де не було займань. Вночі пожежники впоралися зі стихією після займання даху лікарні в Сєвєродонецьку.
Будинки і господарчі споруди зруйновані й в Лисичанську. Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці.
"Ворогу не вдаються наступальні плани, як от учора під Новотошківським, тому він знов б’є по мирному населенню", – зазначає Гайдай.
На лінії фронту загалом відбито дев’ять атак ворога: знищено 6 танків, 5 одиниць броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки, 4 артилерійські системи.
- Нагадаємо, 6 квітня російські окупанти вкотре здіснили артилерійський обстріл житлового кварталу Сєвєродонецька, палають 10 багатоповерхівок, є жертви.
- На Луганщині російське командування стягує техніку, за кілька днів очікується наступ.
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