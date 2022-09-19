Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у телеграмі.

Наразі ремонтна бригада "Миколаївелектротрансу" вже на місці аварії.

Також одна з ракет поцілила у приватний будинок. зруйнована господарська будівля, у житлових будинках вибиті вікна та двері, понівечена покрівля. Серед мешканців постраждалих немає.

Вночі з 15 на 16 вересня Росія обстріляла Миколаївщину забороненими касетними снарядами.

17 вересня росіяни завдавали ударів по районах Миколаївщини, унаслідок яких у кількох населених пунктах зникли світло та вода.

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