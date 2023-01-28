Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів
Ранком 28 січня загарбники атакували прикордоння Сумської області: повідомляється про три ворожих удари з мінометів
Про це поінформували в ОК "Північ".
"З 07:25 до 07:40 повідомили про 3 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н. п. Бачівськ", - зазначила пресслужба.
Повідомляється, що втрат серед особового складу й техніки немає, а щодо пошкодження майна чи жертв місцеві мешканці до поліції не зверталися.
- Нагадаємо, у четвер, 26 січня, росіяни з гранатомета та мінометів обстріляли Білопільську та Великописарівську громади на Сумщині, минулося без постраждалих.
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