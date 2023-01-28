Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини з мінометів

Про це поінформували в ОК "Північ".

"З 07:25 до 07:40 повідомили про 3 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н. п. Бачівськ", - зазначила пресслужба.

Повідомляється, що втрат серед особового складу й техніки немає, а щодо пошкодження майна чи жертв місцеві мешканці до поліції не зверталися.

Нагадаємо, у четвер, 26 січня, росіяни з гранатомета та мінометів обстріляли Білопільську та Великописарівську громади на Сумщині, минулося без постраждалих.

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