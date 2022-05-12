Росіяни обстріляли ракетами Лозівську громаду Харківщини, вбивши мирну людину
У середу, 11 травня, російські окупанти завдали ракетних ударів по Лозівській громаді Харківської області, внаслідок чого загинула цивільна людина
Про це повідомив у Telegram Лозової Сергій Зеленський.
"Сьогодні був трагічний день для нашої громади. В результаті ракетних обстрілів було вщент знищено склад сільгосппродукції на території громади, одна цивільна людина загинула", - сказав Зеленський.
Подробиці подій мер пообіцяв повідомити наступного дня і зазначив, що наземної загрози громаді немає.
"З урахуванням безпекових моментів, більше подробиці розповім завтра. Бажаю усім нам спокійної ночі. Наземної загрози немає", - додав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що на Харківщині ракета окупантів поцілила у трактор, унаслідок чого 26-річний водій отримав опіки і поранення, його було госпіталізовано.
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