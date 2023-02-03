Росіяни обстріляли Торецьк і Курахівку на Донеччині: є загиблий і поранені
Удень 3 лютого окупаційні війська РФ з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли Торецьк Донецької області, внаслідок чого загинув чоловік
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Окрім того, внаслідок обстрілу Торецька шестеро місцевих мешканців, а саме троє жінок і троє чоловіків, дістали поранення різного ступеню тяжкості.
Було пошкоджено будинки, автомобілі, магазин та прилеглі споруди.
"Цього ж дня окупанти з артилерії обстріляли смт Курахівку Покровського району. Поранення отримали дві жінки і чоловік", - розповіли в ОГП і зазначили, що всіх постраждалих госпіталізовано.
- Удень 3 лютого російські окупанти обстріляли Покровськ Донецької області забороненими касетними осколково-фугасними снарядами. Було пошкоджено понад 30 будинків.
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