Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Окрім того, внаслідок обстрілу Торецька шестеро місцевих мешканців, а саме троє жінок і троє чоловіків, дістали поранення різного ступеню тяжкості.



Було пошкоджено будинки, автомобілі, магазин та прилеглі споруди.

"Цього ж дня окупанти з артилерії обстріляли смт Курахівку Покровського району. Поранення отримали дві жінки і чоловік", - розповіли в ОГП і зазначили, що всіх постраждалих госпіталізовано.