Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, 3 лютого 2023 року збройні сили РФ обстріляли м. Покровськ із реактивних систем залпового вогню "Ураган" та забороненої міжнародними конвенціями артилерійської зброї – касетними осколково-фугасними снарядами", - розповіли в ОГП.

Відомо, що внаслідок близько 40 вибухів, які пролунали в житловому кварталі та на території парку, було пошкоджено понад 30 приватних будинків і господарських споруд, а також лінії електропередачі, цивільний автотранспорт та інші об’єкти.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.