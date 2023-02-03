Росіяни обстріляли Покровськ на Донеччині забороненими касетними осколково-фугасними снарядами
Удень 3 лютого російські окупанти обстріляли Покровськ Донецької області забороненими касетними осколково-фугасними снарядами. Було пошкоджено понад 30 будинків
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, 3 лютого 2023 року збройні сили РФ обстріляли м. Покровськ із реактивних систем залпового вогню "Ураган" та забороненої міжнародними конвенціями артилерійської зброї – касетними осколково-фугасними снарядами", - розповіли в ОГП.
Відомо, що внаслідок близько 40 вибухів, які пролунали в житловому кварталі та на території парку, було пошкоджено понад 30 приватних будинків і господарських споруд, а також лінії електропередачі, цивільний автотранспорт та інші об’єкти.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- Кілька днів тому окупанти обстріляли Берислав на Херсонщині забороненими запалювальними боєприпасами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.58
Купівля 39.58Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 42.64Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе