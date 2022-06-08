"Росіяни поставили все на одну карту, головний удар планують завдати по Краматорську", - польський генерал проаналізував ситуацію на фронті

Про це в ефірі польського телеканалу TVN24 розповів генерал-лейтенант у відставці Вальдемар Скшипчак.

Колишнього командувача Сухопутних військ Польщі запросили в студії для аналізу подій російсько-української війни. Скшипчак заявив, що йому очевидно – росіяни все поклали на одну карту, зосередивши в одному місці всі зусилля.

"Поки що для росіян було проблемою переправитися через річку Сіверський Донець. Однак через те, що рівень води низький, російська армія має можливість перетнути ріку вбрід на широких ділянках, тому необхідності будувати понтонні переправи, як раніше, немає", – підкреслив генерал.

Таким чином, вважає Скшипчак, в рашистів з'явилися кращі можливості переправитись через цю Сіверський Донець, а це дозволяє задіяти значно більші сили, ніж раніше.

Нагадаємо, ЗСУ успішно стримують штурм окупантів в Сєверодонецьку, на Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення.

Загарбники зазнають великих втрат у Сєверодонецьку, адже не можуть досягти цілей, які перед ними ставлять.

У Луганській ОВА повідомили, що рашисти планують форсувати річку Сіверський Донець, аби створити плацдарм для наступу.

За словами генерала, захопивши чи обійшовши Сєверодонецьк, росіяни планують завдати головний удар по Краматорську, сподіваючись створити там великі проблеми для ЗСУ.