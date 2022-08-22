Про це під час пресконференції бійців полку "Азов", звільнених з полону заявив військовий Головного управління розвідки Дмитро Усиченко.

"Ми були в соціальному вакуумі і чули лише те, що росіяни кажуть. Те, що ми не потрібні нашій країні, нашому президенту, нашому народу, зовсім нікому не потрібні. Що нас вб'ють чи щось таке станеться", - сказав він.

Усиченко додав, що російські військові в усьому звинувачували українську сторону.

"Вони казали завжди, що Україна не дотримується домовленостей - ви їм не потрібні, вони не хочуть вас міняти, скасування обміну. Завжди була якась причина, вони знаходили причину. Росіяни завжди шукають винного і ніколи не скажуть, що вони то роблять. Все одно вони когось шукають винного, вони святі, а всі інші ні", - підсумував боєць.