Росіяни вдарили по місту Курахове на Донеччині, пошкоджено тепломережу 

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено вікна, покрівлі та фасади приватних будинків у місті. Також пошкоджено тепломережу.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

У вівторок, 3 січня, окупанти обстріляли Курахове з артилерії, пошкодивши інфраструктуру водопостачання. Також унаслідок удару двоє людей отримали поранення, одна людина загинула

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