Росіяни вдарили по місту Курахове на Донеччині, пошкоджено тепломережу
Окупанти вдарили по приватному сектору міста Курахове в Донецькій області увечері в середу, 4 січня
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
За його словами, внаслідок удару пошкоджено вікна, покрівлі та фасади приватних будинків у місті. Також пошкоджено тепломережу.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
- У вівторок, 3 січня, окупанти обстріляли Курахове з артилерії, пошкодивши інфраструктуру водопостачання. Також унаслідок удару двоє людей отримали поранення, одна людина загинула
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