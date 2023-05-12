Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни ударили по місту зі "смерчів" та артилерії - пошкодили 28 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, крамницю та 2 газопроводи", - йдеться у повідомлені.

Унаслідок ворожого обстрілу одна людина отримала поранення.

Фото: Донецька ОВА

За словами Кириленка, Костянтинівка постійно перебуває під російськими обстрілами, залишатися там небезпечно. Також очільник закликав жителів Костянтинівки евакуюватися у безпечне місце.