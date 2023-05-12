Росіяни вдарили зі "смерчів" по Костянтинівці: пошкоджено 28 будинків та 2 багатоповерхівки, 1 людина поранена
Російські військові 12 травня вдарили зі "смерчів" та артилерії по місту Костянтинівка в Донецькій області. Унаслідок обстрілу поранено одну людину
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Росіяни ударили по місту зі "смерчів" та артилерії - пошкодили 28 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, крамницю та 2 газопроводи", - йдеться у повідомлені.
Унаслідок ворожого обстрілу одна людина отримала поранення.
Фото: Донецька ОВА
За словами Кириленка, Костянтинівка постійно перебуває під російськими обстрілами, залишатися там небезпечно. Також очільник закликав жителів Костянтинівки евакуюватися у безпечне місце.
- Начальниця відділу комунікації поліції Донеччини Олександра Гаврилко наголосила, що необхідно прискорити евакуацію з прифронтових міст Донеччини.
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