Про це інформує UAnimals.

Стало відомо, що росіяни нещодавно виклали відео, на якому передали як трофей вкраденого пса з Азовсталі Рамзану Кадирову.

Пес на ім’я Адік належав військовослужбовиці, яку наразі перебуває у російському полоні.

"Адік був і є повноцінним членом нашої родини. Він надзвичайно добрий і активний собака, який дуже любить своїх справжніх власників. Адік завжди підлещувався за морозиво, звичайне біле, пломбір. Попри його загрозливий вид, він завжди дуже тепло ставився до нас. Адік — алергік, він завжди строго харчувався, йому не можна вживати деякі продукти", — розповідають родичі власниці.

Як передає UAnimals, вкрадений окупантами пес дуже важливий для жінки, він був її розрадою та підтримкою.

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