Росіяни вкрали у полоненої з Азовсталі собаку і подарували його Кадирову, - UAnimals
Пес належав захисниці Азовсталі, яка наразі перебуває у полоні російських окупантів
Про це інформує UAnimals.
Стало відомо, що росіяни нещодавно виклали відео, на якому передали як трофей вкраденого пса з Азовсталі Рамзану Кадирову.
Пес на ім’я Адік належав військовослужбовиці, яку наразі перебуває у російському полоні.
"Адік був і є повноцінним членом нашої родини. Він надзвичайно добрий і активний собака, який дуже любить своїх справжніх власників. Адік завжди підлещувався за морозиво, звичайне біле, пломбір. Попри його загрозливий вид, він завжди дуже тепло ставився до нас. Адік — алергік, він завжди строго харчувався, йому не можна вживати деякі продукти", — розповідають родичі власниці.
Як передає UAnimals, вкрадений окупантами пес дуже важливий для жінки, він був її розрадою та підтримкою.
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