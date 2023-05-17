Росіяни вночі обстріляли Миколаїв, зруйновано торговельний центр, є постраждалий

Про це пише голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Ракетний удар стався о 23:08, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини. Окрім цього, було зафіксовано влучання по об’єкту промислової інфраструктури. Міський голова Олександр Сенкевич повідомив, про щонайменше 6 багатоповерхівок, що постраждали під час нічних обстрілів.

Також 16 травня о 08:50 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївського району. О 09:53 та 17:28 здійснено артилерійський обстріл по м. Очаків та береговій лінії Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.