Росіяни вночі обстріляли Миколаїв, зруйновано торговельний центр, є постраждалий
Ввечері, 16 травня, росіяни завдали ударів по Миколаєву - частково зруйновано торговельний центр та автосалон, одна людина постраждала
Про це пише голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Ракетний удар стався о 23:08, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини. Окрім цього, було зафіксовано влучання по об’єкту промислової інфраструктури. Міський голова Олександр Сенкевич повідомив, про щонайменше 6 багатоповерхівок, що постраждали під час нічних обстрілів.
Також 16 травня о 08:50 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади Миколаївського району. О 09:53 та 17:28 здійснено артилерійський обстріл по м. Очаків та береговій лінії Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.
- Миколаїв в ніч на 13 травня зазнав російського обстрілу, в результаті якого виникла пожежа на підприємстві, у багатоповерхівці та навчальному закладі, постраждали троє людей.
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