Росіяни, які окопувались у зоні відчуження, поширили радіацію по Білорусі та РФ, - директор Інституту клінічної радіології Чумак

Про це розповів Анатолій Чумак, директор Інституту клінічної радіології Національного наукового центру радіаційної медицини під час пресконференції.



"Цей пил, потрапивши в організм через дихальні шляхи, дуже швидко осідає в кістках. Людина отримує внутрішнє джерело опромінення, яке постійно впливає на систему кровотворення і підвищує ризик утворення злоякісних пухлин. Орки, які були в Рудому лісі, отримали "подарунок" і матимуть погіршення загального стану, негативний вплив на репродуктивну функцію", – сказав Чумак.



При цьому окупанти забирали такий "радіаційний подарунок" з собою в Росію через Білорусь, зазначив учений.



"Вони ж розмазали цю радіацію, яку вони розкопали, гусеницями танків. Більшість її пішло на Білорусь, але трохи, на жаль, попало на нашу землю. Крім того, вони ж посилки з Мозиря відправляли. А посилочки ті теж, напевно, "світяться", – пояснив Чумак.



Він наголосив, що отримана радіація повільно і постійно впливатиме на організм.

Нагадаємо, до Славутича 9 квітня повернулися 11 співробітників, які заступили за зміну 23 лютого.

2 квітня, над звільненою від російських окупантів Чорнобильською АЕС знову було піднято прапор України.

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"Вони місяць там сиділи, тож матимуть загострення серцево-судинних захворювань, розлади нервової системи. Крім того, радіація прискорює біологічне старіння, скорочуючи життя на 5-10 років. Не кажучи вже про вірогідність виникнення лейкемії, раку шлунку, легень", – вказав науковець.