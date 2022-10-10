Росіяни запускають ІПСО проти України та, зокрема, військового керівництва
Центрами інформаційно-психологічних спецоперацій РФ для посилення психологічних наслідків ранкових ракетних обстрілів 10 жовтня запускається низка повідомлень
Мета інформаційної атаки — провокація панічних настроїв в українському суспільстві, розхитування України зсередини та намагання створити невдоволення військовим керівництвом, зокрема головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.
Основні меседжі, які запускає Росія:
- початок гуманітарної катастрофи, потрібно евакуйовуватися із Києва та інших міст
- посольства ЄС та США евакуюються із Києва
- Головнокомандувач ЗСУ В.Залужний не впорався із покладеними обов’язками
Контрмеседжі для протидії інформаційній атаці:
- ЗСУ відбила понад 60% ракетних загроз 10 жовтня
Джерела:
https://twitter.com/CinC_AFU/status/1579388539116347393...
https://www.facebook.com/photo/?fbid=478149081019712&set=a.293720452795910
- те, що українська ППО збила понад 60% ракет під час небаченого на європейському континенті удару, свідчить про те, що Ставка Головнокомандувача спрацювала ефективно і провела гарну координацію з іншими відомствами;
- ефективні дії ЗСУ та сил оборони – заслуга головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного;
- максимальна підтримка та допомога ЗСУ, віра у військово-політичне керівництво України - запорука перемоги в Україні;
- довіряємо лише офіційним джерелам, піддаємо критиці усі інші новини;
- зберігаємо спокій та не ігноруємо сигнали повітряної тривоги;
- посольства країн-партнерів працюють у штатному режимі;
- фото, відео та будь-яку іншу інформацію про місця прильотів, наслідки тощо передавати лише в ДСНС, Поліцію та ЗСУ.
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