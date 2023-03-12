Про це в ефірі Еспресо заявила операційна директорка та співзасновниця громадської організації та руху UAnimals Ольга Чевганюк.

"Нас вразив конкретний набір випадків і кейсів, коли ми зрозуміли, що тварин винищують цілеспрямовано. Крім того, що вони гинуть внаслідок бойових дій. Всі ці збочені випадки, коли відрізали лапи собакам, підвішували їх, коли брали курей підвішували головою вниз і лишали вмирати. Розстріли собак", - сказала вона.

Активістка наголосила, що тварин знищують без будь-якої причини.

"Це їх хворе сприйняття. Все це шокує. Окремо боляче бачити тварин на території, де практично немає людей. Всі вони худі, у страшному стані, потребують допомоги, годівлі. Поганих історій не бракує, їх дуже багато. Маємо цілеспрямований екоцид. Ми виступаємо за те, щоб це було визнано на міжнародному рівні і Росія за це заплатила. Колись обов'язково так і буде", - сказала Чевганюк.

Вона додала, що організація має підтримку Офісу президента та Офісу генпрокурора, який фіксує екологічні злочини.

"Їх уже близько 130. Це ще один із пунктів - знищення тварин, за який вони мають відповідати. Крім котів та собак, які страждають від поранень, голоду та стресів через вибухи, ми ще маємо зникнення цілих видів. Коли винищується територія, спалювання лісів страждає і дика природа, подекуди унікальна природа України, яка цінується усім світом. Це все ланцюжок, який захоплює всю екосистему всієї планети. Ми зараз знаємо, що десятки видів тварин можуть зникнути як вид саме внаслідок війни", - підсумувала Чевганюк.