Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на матеріали справи.

Жителю Волгограду присудили 6,5 років ув'язнення у колонії суворого режиму за спробу перейти кордон та брати участь у бойових діях на боці ЗСУ.

Зазначається, що під час затримання у Євгена Нікіфорова виявили заповнену анкету, заяву на укладення контракту із ЗСУ, а також мобільні телефони, котрі чоловік використовував для зв'язку з українськими абонентами.

Нікіфорова визнали винним у підготовці до державної зради. За словами засудженого, він не має наміру оскаржувати вирок.