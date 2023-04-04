Росіянин отримав понад шість років колонії за "спробу вступити до ЗСУ"
Суд Ростовської області РФ визнав Євгена Нікіфорова винним у підготовці до держзради. Чоловік не має наміру оскаржувати вирок
Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на матеріали справи.
Жителю Волгограду присудили 6,5 років ув'язнення у колонії суворого режиму за спробу перейти кордон та брати участь у бойових діях на боці ЗСУ.
Зазначається, що під час затримання у Євгена Нікіфорова виявили заповнену анкету, заяву на укладення контракту із ЗСУ, а також мобільні телефони, котрі чоловік використовував для зв'язку з українськими абонентами.
Нікіфорова визнали винним у підготовці до державної зради. За словами засудженого, він не має наміру оскаржувати вирок.
- Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку спонсорів та причетних до розв'язаної війни Росії в Україні 24 тисячі осіб.
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