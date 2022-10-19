Таку думку він висловив в ефірі телеканалу Еспресо.

"Ми бачимо глобально, що російська армія деградувала від сучасного рівня десь на 40–50 років назад. І відповідно здеградувала їхня артилерія. Вони не можуть уражати з великою точністю військові об'єкти на передовій, але вони можуть уражати цивільні об'єкти, які не мають належної ППО, тому що протиповітряна оборона захищає інші об'єкти. І таким чином вони воюють", - сказав Михайло Притула.

Полковник запасу СБУ зазначив, що українські військові високоточно знищуюють російську армію на територіях, які РФ окупувала.

"Логіка росіійських військових така: знищити максимум цивільних об'єктів, воюючи зі всією Україною. Але вони не можуть завдати шкоди Збройним Силам України. ЗСУ знищують збройні сили Росії на тих територіях, які росіяни окупували. І будуть знищувати, поки не закінчиться все, що в армії РФ є. Ми бачимо, що це підходить вже до кінця", - додав він.

Через збільшення кількості поранених та мобілізацію лікарів, цивільним у Бєлгороді не надають медичну допомогу.

Проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи.

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