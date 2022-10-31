English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Російська опозиція прямо заявляє: Путін вбиває республіки та меншини, відділяйтесь
OPINION

Російська опозиція прямо заявляє: Путін вбиває республіки та меншини, відділяйтесь

Володимир Гевко
31 жовтня, 2022 понедiлок
20:02
Погляд Володимир Гевко

Сепаратистські рухи всередині Росії позбавлять Путіна мобілізаційного ресурсу і голосів

Я періодично стежу за внутрішньою ситуацією в Росії, щоб фіксувати якісь внутрішні зміни або хоча б зародкові зачатки змін, які матимуть вплив на війну, на Україну теперішнього і майбутнього. Бо я упевнений, що в майбутньому існуватиме і Україна, й Росія, і з цим доведеться жити тим, хто виживе.

Так от. Цього тижня промайнула новина, що Путін і його команда вже приступили до підготовки до виборів і наступного президентського терміну. Тобто, він все ще достатньо впевнений у тому, що контролює ситуацію і що до 2024-го року її якось розрулить на свою користь або просто сподівається, що розрулить, інакше іти на вибори взагалі нема сенсу. Як варіант, до речі, він може просто ввести воєнний стан, вибори скасувати й залишитись на посту.

Але цікаве інше. Одночасно вся оця немічна і прибита опозиція Путіну, яка дуже хоче відібрати владу в Росії від нього і забрати собі — має чітку антивоєнну позицію. Це повинно свідчити про те, що вони знають про низьку підтримку війни серед населення загалом і тому її, підтримку, не шукають. Адже за умов масової підтримки війни найлогічніше і найвигідніше було б — просто звинуватити Путіна в поганому веденні війни й намагатись прийти до влади під гаслами "Я зможу воювати з Україною і НАТО краще". Але, як бачимо — цього нема взагалі. Таке враження, що всіх, хто має бажання підтримувати війну, Путін вже зібрав навколо себе і це його максимум. Всі інші — або проти, або терплять. Я після перших поразок росіян боявся, що там до влади прийде якась хунта, силовий блок, який скине Путіна, але захоче продовжувати війну ефективніше. Але цього не трапилось, отже це дає певну надію.

Уся немічна і прибита опозиція Путіну, яка дуже хоче відібрати владу в Росії від нього і забрати собі — має чітку антивоєнну позицію. Це повинно свідчити про те, що вони знають про низьку підтримку війни серед населення загалом і тому її, підтримку, не шукають

Щобільше, в ролику про можливе майбутнє Росії російський блогер-політик Максим Кац прямо заявляє про сепаратизацію російських республік. Не метафорами, не обтікальними фразами. Не в інтерв'ю західному медіа. А російський блогер своїй абсолютно російській великій аудиторії каже — Росія вбиває республіки та меншини, відділяйтесь. Я не пригадую таких тем і наративів в російському медіапросторі навіть натяками, лише у формі бідкань і страху, а тут це пропонується як конкретний варіант дій. Дослівно: "Росія почала з вами війну, з Бурятією, Дагестаном та іншими, відділяйтесь і живіть самі, нащо воно вам".

Якщо раніше максимально слизькі й двозначні вислови типу-опозиції можна було потрактувати якось неоднозначно, то тут я вже не знаю навіть де шукати зраду. Слухати таке – просто мед для вух.

Сепаратистські рухи всередині Росії позбавлять Путіна мобілізаційного ресурсу і голосів — бо, упевнений, найбагатші й, відповідно, найосвіченіші живуть в Москві, Пітері та інших великих містах і ними, відповідно, складніше маніпулювати й вони легко проголосують за іншого кандидата за достойної опозиції

Тобто знаю, сепаратистські рухи всередині Росії, по-перше, позбавлять Путіна мобілізаційного ресурсу і голосів — бо, упевнений, найбагатші й, відповідно, найосвіченіші живуть в Москві, Пітері та інших великих містах і ними, відповідно, складніше маніпулювати й вони легко проголосують за іншого кандидата за достойної опозиції. А по-друге, сам факт внутрішніх рухів всередині Росії ще більше скує можливості Путіна і відвертатиме на розв'язання внутрішніх проблем.

Адже, по суті, ті республіки нічим не відрізняються від союзних республік в 1991-му. У 1985-му, приміром, ніхто навіть помислити не міг, що Україна чи Грузія стануть незалежними окремими країнами. І Чечня недаремно провела дві жорстокі війни з Росією — їх настрої жити самим нікуди не поділись, просто їх приспали.

І таким чином вони сковирнуть Путіна і на його місце прийде, приміром, Навальний. Який, як відомо, "крим-не-бутерброд", але його теж, як і Україну, підтримує Захід і США, і буде прикольно подивитись на українського президента, який наважиться сказати Байдену і Шольцу, що ми з Навальним спілкуватись не збираємось.

Нас ніхто не питав, але ми справді потрапили в історичні часи й можемо виявитись свідками історичних подій. Але для того, щоб бути очевидцями — треба залишитись живими, здоровими й мати настрій дивитись.

На цьому і зосередьтесь та підтримуйте ЗСУ.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Росія
націоналізм
війна з Росією
Читайте також:
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
30 жовтня, 2022 неділя
У Таджикистані відреагували на звинувачення у виробництві на його території іранських дронів
Ердоган Путін
31 жовтня, 2022 понедiлок
Між Туреччиною та Росією може розпочатися військовий конфлікт, - політолог Шлінчак
путін путлер
31 жовтня, 2022 понедiлок
В ISW сказали, навіщо Путін чекає на зиму і що планує у 2023 році
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.35
    Купівля 39.35
    Продаж 40.08
  • EUR
    Купівля 38.44
    Продаж 39.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
1 листопада
08:03
окупанти
Ворог завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів за минулу добу, постраждали понад 50 населених пунктів
08:01
Роман Яремчук
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 1 листопада
08:00
Ексклюзив
Інна Короленко
Герої України. Інна Короленко: як музична терапевтка стала солдатом-стрільцем
07:36
КНДР, Північна Корея
КНДР вимагає від США та Південної Кореї припинити військові навчання
07:03
Рамзан Кадиров
Кадиров заявив про можливе продовження мобілізації у Чечні
06:42
Олаф Шольц
"Я дуже засмучений": Шольц закликав екоактивістів припинити псувати предмети мистецтва та блокувати дороги
06:18
Експосадовицю Міноборони підозрюють у розтраті понад 18 млн
Експосадовицю Міноборони підозрюють у розтраті понад 18 млн грн, виділених на житло для військових
06:00
Євген Пригожин
Пригожин заявив, що "діти еліти" РФ повинні йти воювати й звинуватив олігархів у перешкоджанні повній мобілізації, - ISW
05:42
студент
Виші у низці країн змінили умови навчання для українських студентів-чоловіків
05:34
З 30 липня Україна експортуватиме до ЄС електроенергії у 2,5 рази
Відключення електрики: у YASNO оприлюднили графік для Києва
05:26
Болгарія продовжила програму перебування для біженців з України на необмежений термін
05:14
Оновлено
Вибухи
Ворог атакувава Полтавщину з допомогою дронів. Працювала ППО
05:02
Анатолій Карпов
Ексчемпіона світу з шахів та депутата держдуми РФ Анатолія Карпова виявили непритомним у центрі Москви
04:35
Путін
Зараз не час для цього. У Кремлі планують скасувати щорічне звернення Путіна до народу та ЗМІ
04:25
субсидії
Субсидія для тих, хто втратив роботу: Мінсоцполітики пояснило, як нараховується і за якої умови
03:45
Техніка
Артилерія та ракетники ЗСУ виконали близько 180 вогневих завдань, авіація атакувала скупчення ворога в районі Снігурівки, – ОК "Південь"
03:42
Деніс Монастирський
Вдесятеро більше за українців: Монастирський сказав, скільки снарядів на день вистрілює РФ
03:18
грузія
На тлі війни в Україні економіка Грузії виросла на "безпрецендентні" 10%, - прем'єр Гарібашвілі
02:23
Путін
"Крапка поставлена": Путін повідомив про завершення мобілізації в РФ
01:58
Ілон Маск
Маск розігнав раду директорів Twitter і посилив контроль над компанією
01:35
ракетні системи США
Прозорість та сприяння. Військові США почали інспекцію обліку західної зброї в Україні
01:26
Володимир Зеленський, президент України
Вступ України в ЄС: Зеленський сподівається до кінця року побачити "ясність щодо початку переговорів"
01:09
Українське зерно
Україна, ООН і Туреччина заявили про чинність зернової угоди, РФ вимагає додаткових "гарантій безпеки"
00:14
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
На Луганщині ЗСУ звільнили 9 населених пунктів, - Гайдай
2022, понедiлок
31 жовтня
23:40
Оновлено
На фото: система ППО
Рекордна кількість влучань: під час масованої ракетної атаки силам ППО вдалося збити понад 80% ракет
23:35
Володимир Путін
Путін назвав ракетні удари "відповіддю за Севастополь" і звинуватив Україну в небажанні домовлятися
23:23
Ексклюзив
Володимир Огризко
Якби Україна виступила проти роззброєння Ізраїлю, в РФ кричали б, що ми хочемо знову бути ядерною державою, - Огризко
22:58
Володимир Зеленський
Уламки російської ракети на території Молдови нагадують про необхідність разом захищатися від рашизму, - Зеленський
22:41
Молдова
Молдова оголосила російського дипломата персоною нон грата через ракетні обстріли України
22:26
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Україні передадуть установки для знищення російських літаків на відстані у 100 км. Колонка Сергія Згурця
22:14
В’ячеслав Богуслаєв
Президент "Мотор Січі" Богуслаєв на початку повномасштабної війни наказав розукомплектувати гелікоптери, – генпрокурор Костін
22:13
світло
На Харківщині через ракетні удари без електрики залишаються 140 тисяч споживачів
21:52
Володимир Зеленський
Ми співпрацюємо зі Штатами, європейськими країнами, Міжнародним кримінальним судом, щоб покарати всіх російських убивць і катів, - Зеленський
21:38
масові поховання в Ізюмі
Розстріляні росіянами майже впритул: на Харківщині зафіксували ще один злочин окупантів
21:37
Мартін Гріффітс
ООН: Російські військові кораблі не мають права охороняти "зерновий коридор"
21:19
Глава Пентагону і міністр оборони Польщі обговорили посилення обороноздатності України
21:02
Петро Порошенко
Нам потрібен енергетичний "Рамштайн": Порошенко закликав союзників терміново надати Україні обладнання і запчастини для енергомереж
20:57
Ексклюзив
ЗСУ
За добу противник 40 разів безуспішно наступав на Авдіївському напрямку, - начальник міської ВА Барабаш
20:50
Канада запровадила нові санкції проти Ірану за порушення прав людини
20:37
На Херсонщині українські захисники за три хвилини знищили два ударні гелікоптери армії РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV